La mise à jour de l’application Google Home rend les contrôles de volume du groupe de haut-parleurs bien pires

Un changement ennuyeux et légalement mandaté

Plus tôt cette semaine, Google a reçu un coup dur dans sa bataille juridique avec Sonos pour contrefaçon de brevet. La Commission américaine du commerce international a reconnu l’entreprise coupable d’avoir violé la propriété intellectuelle de Sonos. Pour cette raison, Google a été contraint de supprimer les commandes de volume unifiées du groupe de haut-parleurs. À l’avenir, les utilisateurs devront ajuster le niveau sonore de chaque haut-parleur individuellement, avec la possibilité de le contrôler à l’aide des boutons de volume du téléphone complètement supprimés. Une nouvelle mise à jour de l’application Google Home (v2.47.79.5) est désormais disponible avec les régressions en remorque.

Appuyez sur la bascule du volume sur l’écran Média dans la dernière application Google Home pour régler le volume de votre téléphone. Auparavant, la même action modifiait le niveau sonore d’un haut-parleur ou d’un groupe de haut-parleurs entier. Vous devez maintenant régler la sortie du haut-parleur à l’aide du curseur virtuel de l’application Home.

VIDÉO ANDROIDPOLICE DU JOUR

J’ai l’habitude d’appuyer sur la notification de lecture Cast sur l’ombre de notification de mon téléphone pour accéder au volume de lecture du haut-parleur. Certes, ce changement rend ce processus plus frustrant, car le contrôle du volume n’est plus aussi transparent. Ce qui était auparavant un processus en deux clics nécessitera désormais mon attention et de manipuler un curseur virtuel, en particulier lors du contrôle d’un groupe de haut-parleurs.

Vous pouvez éviter ce changement pour le moment en vous assurant de ne pas installer la dernière mise à jour de Google Home. Cependant, cette solution de contournement sera probablement temporaire. Bien qu’il soit actuellement possible de contrôler le volume complet du groupe de haut-parleurs directement depuis votre Nest Hub ou Nest Hub Max, cette fonctionnalité sera également retirée dans un proche avenir. Comme indiqué par Google, les groupes de haut-parleurs continueront de fonctionner, à moins de ces changements ennuyeux. Cependant, certains haut-parleurs tiers prenant en charge Cast de JBL ou Lenovo devront être mis à jour vers une nouvelle version du micrologiciel pour conserver toutes leurs fonctionnalités. Vous pouvez en savoir plus sur le tiff Sonos contre Google et ce que la décision de l’ITC signifie pour les futurs appareils Google dans notre FAQ.

Avis Samsung One UI 4: Ce sont les (très) petites choses

C’est Android 12 sous le capot, mais One UI est aux commandes

Lire la suite

A propos de l’auteur

Rajesh Pandey (123 articles publiés)



Rajesh Pandey a commencé à suivre le domaine de la technologie à l’époque où les appareils Android se généralisaient. Il suit de près les derniers développements dans le monde des smartphones et ce que font les géants de la technologie. Il adore bricoler les derniers gadgets pour voir de quoi ils sont capables.

Plus de Rajesh Pandey