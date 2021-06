La mise à jour de l’application iOS Headlines apporte des widgets plus intelligents, des améliorations de l’interface utilisateur iPad, plus

Le lecteur d’actualités simple et clair Headlines pour iPhone et iPad est sorti aujourd’hui avec une mise à jour intéressante qui rend ses widgets plus utiles, apporte des améliorations à l’interface utilisateur de l’iPad, offre une gestion de groupe intelligente, et plus encore.

Headlines for iOS est un lecteur de nouvelles qui offre une découverte et une gestion transparentes des flux et des fonctionnalités utiles telles que la synchronisation iCloud, le mode sombre et 6 widgets parmi lesquels choisir.

La version 2 de l’application a été lancée aujourd’hui et l’une des nouvelles fonctionnalités les plus intéressantes est la possibilité pour les widgets de masquer les articles que vous avez déjà lus.

Parallèlement à cela, Headlines 2 propose une navigation dans les articles dans l’application, la possibilité de gérer des groupes intelligents, des flux et des balises, une meilleure interface utilisateur pour iPad, etc.

Headlines est un téléchargement gratuit pour iPhone et iPad avec des achats intégrés disponibles pour déverrouiller des flux illimités, des filtres muets, des icônes alternatives, une traduction instantanée et des balises pour 1,99 $/mois, 9,99 $/an ou 24,99 $ pour une licence à vie.

Notes de version:

Dites bonjour à Headlines 2 ! Voici les nouveautés : • Navigation d’articles dans l’application. • Gérez les groupes intelligents, les flux et les balises à partir du nouvel écran d’accueil. • Les widgets peuvent désormais masquer les articles que vous avez déjà lus. • Améliorations de l’interface utilisateur de l’iPad. • Vous pouvez maintenant ouvrir des articles dans votre navigateur par défaut (par exemple Safari). • Icônes alternatives pour les utilisateurs de Headlines+. • Remplacement du thème par défaut. • Corrections de bugs et améliorations de la gestion de la mémoire.

