La mise à jour de l’application Netflix ajoute une nouvelle fonctionnalité impressionnante, mais pas pour les iPhones • .

Nous téléchargeons des émissions et des films Netflix sur des smartphones et des tablettes depuis près de cinq ans, Netflix étendant également la fonctionnalité aux PC Windows 10. En plus de cela, les récentes mises à jour de l’application Netflix ont ajouté plusieurs fonctionnalités pour améliorer la fonctionnalité de visualisation hors ligne. Lorsque les téléchargements intelligents sont activés, l’application Netflix supprimera automatiquement les épisodes que vous avez fini de regarder et téléchargera les épisodes suivants. L’application peut même suggérer ce qu’il faut télécharger et regarder ensuite, en fonction de vos préférences.

Netflix a testé une autre excellente fonctionnalité pour les téléchargements hors ligne, et il est prêt à la mettre à la disposition d’un plus grand nombre d’utilisateurs. C’est la prise en charge de la lecture pour le contenu partiellement téléchargé. Comme c’est souvent le cas avec les toutes nouvelles fonctionnalités, tous les clients de Netflix qui aiment télécharger du contenu sur leurs appareils pour une visualisation hors ligne n’en profiteront pas au départ, car le déploiement commence avec Android.

Mise à jour de l’application Netflix

Regarder du contenu partiellement téléchargé ne semble pas trop excitant. Au contraire, c’est un peu triste, car cela souligne un problème important à l’ère de l’Internet rapide 5G et Wi-Fi 6. Tous les internautes n’ont pas accès à ces vitesses de téléchargement élevées à tout moment. C’est la seule raison pour laquelle quelqu’un veut regarder un épisode ou un film partiellement téléchargé.

Réaliser que les épisodes ou les films que vous vouliez télécharger sur votre smartphone ou votre ordinateur portable n’avaient pas fini de télécharger avant que vous ne quittiez la maison ou avant que vous deviez activer le mode Avion sera moins ennuyeux. Au moins une partie de ce contenu sera téléchargée et Netflix vous permettra de regarder le téléchargement partiel, tant que vous en êtes satisfait.

Un autre cas d’utilisation potentiel pourrait être de regarder du contenu partiellement téléchargé sur un appareil pendant qu’il continue de télécharger. Vous pourriez être dans une situation où la vitesse d’Internet n’est pas particulièrement bonne et vous voudrez peut-être commencer à regarder des films et des émissions de télévision Netflix pendant leur téléchargement. On ne sait pas si ce type de fonctionnalité sera possible sur Android ou si le contenu partiel ne pourra être consulté qu’une fois le téléchargement terminé. Netflix explique qu’« une fois que vous avez retrouvé une connexion suffisamment solide, vous pouvez choisir de terminer le téléchargement et de continuer à regarder ».

Netflix permettra aux utilisateurs d’Android de regarder du contenu partiellement téléchargé Source de l’image : Netflix

Pour le moment, vous ne pouvez pas regarder le contenu téléchargé si le téléchargement du fichier n’est pas terminé. L’exemple ci-dessus vous montre à quoi ressemblera l’expérience de visionnage de contenu Netflix partiel. Vous devrez toujours accéder à vos dossiers de téléchargements dans l’application, auquel cas vous serez informé si vous pouvez regarder du contenu qui n’a pas fini de télécharger.

La capture d’écran ci-dessus indique également que l’application vous informera de la fonctionnalité une fois que vous visiterez l’écran Téléchargements, c’est ainsi que vous saurez si cela fonctionne sur votre appareil.

Pour profiter de téléchargements partiels – si vous l’appelez même agréable – vous aurez besoin d’une tablette ou d’un smartphone Android exécutant la dernière version de l’application Netflix. La société a déclaré qu’elle “testerait sur iOS dans les prochains mois”. The Verge rapporte que, de la même manière, la fonction Téléchargements pour vous qui télécharge automatiquement les titres recommandés en fonction de vos préférences commencera bientôt à être testée sur iPhone.

