La mise à jour de l’application Podcasts résout les problèmes de téléchargement automatique

iOS 14.7, iPadOS 14.7 et macOS Big Sur 11.5 contiennent des correctifs à un problème connu dans l’application Podcasts. Apple a publié jeudi un document d’assistance, repéré par Hot Pod, qui expliquait qu’un problème empêchant les téléchargements automatiques de se terminer en arrière-plan pour certains auditeurs a été résolu. Ce problème pourrait « avoir un impact sur les téléchargements signalés par les fournisseurs d’hébergement tiers », selon le message.

La mise à jour de l’application Podcasts permet des modifications d’affichage

De plus, les utilisateurs peuvent désormais configurer l’application Podcasts afin de ne voir que les émissions qu’ils suivent ou toutes les émissions avec des épisodes dans leur bibliothèque. Pour ce faire, accédez à Bibliothèque > Spectacles et basculez entre Tous et Suivis.

Il est également possible de masquer les épisodes joués pour des émissions spécifiques. Appuyez sur le bouton « … » sur chaque page d’émission pour le faire pour une émission spécifique. Cela peut être fait pour toutes les émissions via Paramètres> Podcasts.