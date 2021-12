La mise à jour de l’Appstore d’Amazon est censée résoudre les problèmes avec Android 12

Amazon a finalement déployé une mise à jour pour son Appstore, et elle est censée résoudre les problèmes qui affligent les utilisateurs d’Android 12 depuis plus d’un mois (via Engadget). Après avoir téléchargé Android 12, les utilisateurs ont remarqué que l’Amazon Appstore ne fonctionnait pas correctement, un problème probablement causé par le manque de compatibilité entre le DRM intégré d’Amazon et le système d’exploitation.

Le correctif ne semble pas résoudre le problème pour tout le monde

Dans une mise à jour sur le forum d’assistance d’Amazon où le problème est apparu pour la première fois, un membre du personnel d’Amazon note que l’équipe technique a publié une mise à jour pour résoudre le problème entre l’Appstore et Android 12. Il dit que vous pouvez télécharger la mise à jour depuis Amazon. site Web, et que vous devez vous déconnecter et vous connecter à l’Appstore après avoir installé la mise à jour. Vous devrez ensuite mettre à jour toutes les applications que vous avez téléchargées en ouvrant Amazon Appstore, en vous rendant sur « Mes applications », puis en appuyant sur « Mises à jour ».

Cependant, ce correctif ne semble pas résoudre le problème pour tout le monde. Certains utilisateurs du forum disent qu’ils rencontrent toujours des problèmes suite à la mise à jour. Alors que quelques utilisateurs différents se plaignent du fait que toutes leurs applications n’apparaissent toujours pas dans le magasin, un autre utilisateur signale qu’il rencontre des erreurs de compatibilité lorsqu’il essaie d’ouvrir une seule application.

« Nous contactons les clients avec des étapes pour mettre à jour leur expérience Appstore », a déclaré le porte-parole d’Amazon Troy Edwards dans une déclaration à The Verge. « Nous sommes désolés pour toute perturbation que cela a causée. »

Mise à jour le 18 décembre à 18 h 45 HE : Mise à jour pour ajouter une déclaration d’un porte-parole d’Amazon.