La mise à jour de Liam Neeson sur le redémarrage de The Naked Gun de Seth MacFarlane nous a très excités

in

Lors de la récente tournée promotionnelle de The Ice Road, j’ai eu l’extrême plaisir de parler avec Liam Neeson, au nom de son nouveau film d’action Netflix. Parler des dangers de filmer dans des températures ridiculement froides, avec une vraie route de glace dans le mélange, était certainement une expérience enrichissante. Mais sachant que M. Neeson est peut-être en train de sortir de sa carrière d’action et dans le monde de Frank Drebin et les dossiers de Police Squad, j’ai dû demander s’il y avait eu des mises à jour sur ce front. Voici ce que Liam Neeson avait à dire :