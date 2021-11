La mise à jour de Marvel Future Revolution apporte les éternels et les compagnons

La dernière mise à jour de Marvel Future Revolution est importante, intégrant les Eternals dans le cadre d’un événement lié à The Eternals, qui est le dernier film de l’univers cinématographique Marvel à sortir en salles. Les Eternals sont ajoutés dans le cadre d’une nouvelle fonctionnalité appelée Companions, avec quatre Eternals disponibles en tant que compagnons : Sersi, Ikaris, Thena et Gilgamesh. Cet événement se déroulera jusqu’au 28 novembre 2021.

Vous pouvez consulter la brève bande-annonce de lancement de la mise à jour ci-dessous :

Marvel Future Revolution est l’un des meilleurs jeux Android disponibles pour les fans de Marvel, le jeu continuant de se développer grâce aux mises à jour. Les compagnons ajoutent des compétences uniques à une gamme de héros, améliorant leur utilisation au combat. Jusqu’à quatre compagnons peuvent être équipés en même temps.

En dehors des compagnons et des éternels, cette mise à jour ajoute le classement Elite, qui vise à reconnaître les joueurs les plus puissants avec un flair spécial. Pendant ce temps, le classement des alliances détermine la force d’une alliance en fonction de la quantité et de la fréquence à laquelle ses membres contribuent.

Il y a aussi quelques autres améliorations de la qualité de vie introduites avec cette mise à jour. La transmutation donne aux joueurs la possibilité d’échanger des costumes régionaux, des costumes spéciaux et des cartes Omega avec d’autres héros d’une équipe. La fabrication de badges de combat est également introduite, donc si vous avez collecté des badges de combat de bas niveau, ils peuvent être utilisés pour en fabriquer un plus puissant.