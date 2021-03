La mise à jour de Microsoft Teams facilitera la mise en sourdine de vos collègues les plus ennuyeux

Microsoft travaille sur un nouvel ensemble d’options d’administration pour ses équipes plateforme de collaboration en ligne Cela donnera aux organisateurs de la réunion un plus grand contrôle sur qui peut parler.

Selon une entrée conformément à la feuille de route produit de l’entreprise, la mise à jour offrira une plus grande flexibilité et une plus grande granularité lors de la gestion des autorisations audio, permettant aux administrateurs de réunions d’anticiper et d’agir en cas de perturbations potentielles.

«Les participants ne doivent plus demander à parler au nom de l’organisateur ou des présentateurs pour leur permettre de réactiver le son, et les présences et les organisateurs peuvent empêcher les participants individuels de réactiver le son au lieu de tous les participants à la fois», a expliqué Microsoft.

Les nouvelles commandes audio sont actuellement en cours de développement, mais devraient être déployées pour tous les utilisateurs d’ici la fin du mois prochain.

Commandes de réunion Microsoft Teams

Bien que près d’un an se soit écoulé depuis la transition généralisée vers travail à distance , de nombreux visioconférences restent quelque peu libres pour tous et la compréhension de l’étiquette est encore inégale, surtout en ce qui concerne les microphones.

La prochaine mise à jour de Microsoft Teams permettra aux hôtes de prendre la responsabilité des participants, ce qui réduira le risque que les présentateurs soient interrompus à mi-parcours par des interférences audio. Dans un e-learning contexte, pendant ce temps, les enseignants peuvent être rassurés en sachant que les élèves perturbateurs n’auront pas la possibilité d’intervenir.

Les nouvelles options de gestion audio seront rejointes par le possibilité de désactiver la vidéo flux d’utilisateurs spécifiques, qui devrait être introduit en mai. Cette fonctionnalité permettra aux hôtes de sélectionner les participants qui peuvent apparaître devant la caméra, tout en permettant à tous les participants d’écouter la réunion.

Ensemble, ces nouveaux contrôles d’administration élargissent de manière significative l’arsenal de gestion des foules de Microsoft Teams, ce que les organisateurs de réunions vont sûrement célébrer.