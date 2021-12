La mise à jour de Minecraft’s Caves & Cliffs Part II est maintenant disponible – Voici comment l’obtenir sur Switch

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Le jour est enfin arrivé : la mise à jour de Minecraft’s Caves & Cliffs Part II est arrivée à la fois dans les éditions Java et Bedrock du jeu, apportant une nouvelle génération mondiale et de nouvelles grottes plutôt charmantes.

Nous avons déjà couvert le fonctionnement de la nouvelle génération de terrain lorsque nous avons mis nos mitaines sur le Snapshot plus tôt cette année, mais après plusieurs autres ajustements, correctifs, correctifs et mises à jour, la version officielle de Caves & Cliffs Part II est beaucoup plus stable vivre.

Pour télécharger la nouvelle mise à jour sur votre Switch, allez sur l’icône Minecraft sur votre écran d’accueil, appuyez sur le bouton + pour ouvrir les Options, allez dans « Mise à jour logicielle » et sélectionnez « Via Internet ». Cela vérifiera la mise à jour, même s’il l’a peut-être déjà téléchargée automatiquement.

Quant à la mise à jour de vos mondes existants, Mojang a fourni des instructions :

Comment mettre à jour mon monde ?

Sur Bedrock Edition, une fois que vous avez mis à jour la version 1.18 et que vous chargez un monde existant, une invite s’affichera et vous demandera si vous souhaitez faire une copie de sauvegarde de ce monde. Si vous souhaitez effectuer une sauvegarde, assurez-vous d’appuyer sur l’invite, puis cliquez pour mettre à jour votre monde et commencer à jouer.

Malheureusement, certaines des fonctionnalités initialement prévues pour Caves & Cliffs Part II – comme le biome Deep Dark, le Warden et l’archéologie – ont été repoussées à la prochaine mise à jour, 1.19, appelée « The Wild Update ».

De grandes montagnes au-dessus, des grottes massives en dessous ! (Images : Mojang)

Voici le journal des modifications pour Bedrock Edition (c’est celui sur Switch):

Augmentation de la hauteur et de la profondeur du monde, ajoutant 50 % d’espace vertical supplémentaire pour construire et explorer Nouvelle génération de grottes à explorer sous vos mondes existants Nouveaux biomes de grottes et de montagnes comme Lush Caves et Jagged Peaks Biome, grotte et génération de minerai considérablement mis à jour et améliorés Ajout de plusieurs nouvelles pistes musicales à apprécier pendant le jeu Correction de plus de 70 bugs, problèmes et changements de parité

Si vous avez un monde, un royaume ou un serveur existant et que vous souhaitez savoir comment ces changements affectent votre monde, consultez la FAQ pratique de Minecraft sur la mise à jour du monde.

Avez-vous amélioré votre monde – ou commencé un nouveau ? Faites-nous savoir vos pensées jusqu’à présent!