La mise à jour de No Man’s Sky Frontiers ajoute des colonies générées de manière procédurale, met à jour le bâtiment de base, plus

Frontiers est la 17e mise à jour gratuite majeure de No Man’s Sky, et il est maintenant disponible sur toutes les plateformes.

Dans celui-ci, vous deviendrez le surveillant de votre propre colonie extraterrestre générée de manière procédurale. Dans cette position, vous ferez des choix, guiderez vos citoyens, développerez de nouvelles structures et défendrez votre peuple contre les Sentinelles. Vous pouvez également profiter de la refonte massive du bâtiment de base pour construire votre propre base spéciale.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

La mise à jour Frontiers a introduit des colonies peuplées dans l’univers, et en rencontrant ces communautés, vous pouvez choisir de les aider, “assurer leur prospérité et leur bonheur futurs”, et éventuellement développer ces colonies de démarrage en villes et même en une plus grande zone urbaine.

Si vous choisissez de devenir le surveillant d’une colonie, vous pouvez construire de nouveaux bâtiments pour voir votre ville grandir, ce qui attirera de nouveaux habitants. Les citoyens auront besoin de vous pour les aider à résoudre leurs problèmes, prendre des décisions importantes, les garder en sécurité sous les radars Sentinel et les aider à se défendre contre les attaques de drones.

Ces colonies peuvent être trouvées naturellement via une nouvelle mission qui se produit après une petite quantité de progrès post-tutoriel. Ils peuvent également être trouvés avec des cartes achetées auprès du cartographe de la station spatiale. Et les colonies planétaires générées de manière procédurale peuvent maintenant être trouvées sur des planètes habitées partout dans l’univers.

Les notes de mise à jour pour la mise à jour sont ci-dessous et contiennent plus d’informations sur les colonies, les modifications apportées à la construction de base, notent les améliorations visuelles, contiennent des informations sur la sauvegarde en continu et il existe également une liste de corrections de bogues.

Règlements

Les missions du Conseil de mission qui impliquent la localisation de PNJ peuvent également emmener les joueurs dans des colonies. Les joueurs peuvent soumettre leurs informations d’identification au monument au cœur de la colonie. S’ils sont acceptés par les citoyens, ils deviendront surveillants de la colonie et pourront choisir son nom. Chaque règlement et sa disposition est unique. Chaque bâtiment est généré de manière procédurale, en utilisant uniquement les pièces disponibles pour la construction de la base des joueurs. Le statut de peuplement peut être vu et géré depuis le monument central. Une fois que les joueurs ont construit leur bureau de surveillant, ils peuvent également gérer la colonie depuis le terminal de leur bureau. Les colonies ont cinq statistiques clés : la productivité, la population, le bonheur, les coûts d’entretien et le niveau d’alerte Sentinel. Améliorez leurs statistiques en recherchant de nouvelles technologies, en attirant de nouveaux colons dans la ville, en construisant de nouveaux bâtiments, en définissant des politiques de colonisation, et plus encore ! Les colonies, où la productivité est supérieure à son entretien, généreront des produits précieux que son Superviseur pourra revendiquer pour lui-même. Les colonies de classe supérieure produiront des biens plus précieux. Les établissements peuvent s’endetter, par exemple après la mise en service d’une nouvelle technologie coûteuse. La dette est automatiquement remboursée à partir de la production excédentaire. Alors que les colonies sont endettées, le surveillant ne peut pas réclamer les produits supplémentaires. Les bonus de statistiques clés sont attribués sous la forme de fonctionnalités de règlement. Les fonctionnalités fortes remplaceront les plus faibles. Une fois que le règlement atteint la limite de fonctionnalités, les fonctionnalités les plus faibles seront attribuées en tant que bonus de statistiques et ne remplaceront pas une meilleure fonctionnalité. Au fil du temps, le surveillant sera appelé à prendre des décisions. Une nouvelle mission Colons a été ajoutée au journal pour aider à garder une trace de ces demandes. Cette mission alertera les surveillants chaque fois qu’ils en auront besoin. Toutes les quelques heures, le surveillant peut être invité à prendre une décision. Celles-ci vont de l’accueil d’étrangers à la résolution de crimes, en passant par l’établissement de politiques d’établissement et d’objectifs de recherche. Ces décisions aideront à transformer votre établissement en une ville prospère. Cependant, veillez à surveiller le niveau d’alerte Sentinel. Cela augmentera lentement avec le temps et pourrait déclencher une attaque contre la colonie. Le Surveillant doit être prêt à défendre son peuple ! Les citoyens de la colonie erreront dans la ville selon leurs routines. Leur humeur est influencée par le bonheur général de l’établissement, ainsi que par leurs propres réactions à vos décisions. Tout colon peut être inspecté pour avoir un aperçu de ses pensées actuelles. D’autres colons afficheront leurs pensées pendant qu’ils errent, permettant au Surveillant d’avoir un aperçu de la vie intérieure de leurs citoyens. Les occasions de choisir un nouveau bâtiment à construire se présenteront fréquemment. Choisissez les bâtiments à prioriser et rendez votre établissement unique. Une fois qu’une décision a été prise au terminal dans le bureau du surveillant, un chantier de construction sera placé dans la colonie. Visitez le site et fournissez des ressources pour alimenter la construction. L’achèvement de la construction des bâtiments attribuera également des bonus de statistiques.

Bâtiment de base

Le menu du bâtiment de base a été remplacé par une nouvelle grille de toutes les pièces disponibles. La grille permet un aperçu rapide et facile de toutes les pièces existantes, ainsi qu’un accès rapide à la sélection des pièces. À partir de la grille, les joueurs peuvent sélectionner une pièce à placer ou passer directement en mode édition. En mode placement, les joueurs ont désormais un accès rapide aux options d’échelle, de couleur, de matériau et de rotation. En mode placement, les joueurs peuvent rapidement passer d’une pièce à l’autre ou revenir à la grille des pièces pour choisir leur prochain module de construction. Un nouveau mode « placement gratuit » a été ajouté. Cela désactive l’accrochage et permet aux pièces de se croiser les unes avec les autres et d’être toujours valides à placer. Il permet également aux joueurs de placer librement des pièces dans les airs. Depuis le mode placement ou directement depuis la grille des pièces, les joueurs peuvent entrer en mode Édition et ajuster les pièces existantes. Ciblez simplement la pièce et sélectionnez l’option appropriée. À partir du mode édition, les pièces peuvent être dupliquées pour une construction rapide. Ou prenez une pièce pour la peaufiner avant de la remettre en place. Plus de 250 nouvelles pièces de construction de base ont été ajoutées, des plus décoratives aux plus structurelles. Trois nouveaux ensembles de construction ont été ajoutés : bois, pierre et alliage. Bien qu’ils soient toujours polyvalents et faciles à capturer, ces nouveaux ensembles sont beaucoup plus détaillés et visuellement plus diversifiés que les ensembles de base précédents. Ces ensembles remplacent les anciens ensembles en bois, béton et métal. Les anciens ensembles ne sont plus disponibles pour l’apprentissage mais seront conservés pour les joueurs existants. Les joueurs qui ont déjà recherché des pièces des anciens ensembles recevront gratuitement des pièces du nouvel ensemble. Les nouveaux ensembles sont considérablement plus grands, alors assurez-vous de visiter la Station de recherche en construction sur l’anomalie spatiale pour parcourir l’ensemble complet. Les nouveaux ensembles sont contextuels et ajusteront automatiquement leurs visuels en fonction de leur position dans un bâtiment. Par exemple, les murs placés au sommet d’un bâtiment à plusieurs étages peuvent ajouter des garnitures supplémentaires à leurs sommets, tandis que les murs placés au bas peuvent comporter des poutres de support supplémentaires. Les amplificateurs de signal Exocraft peuvent désormais localiser les avant-postes commerciaux. Correction d’un problème qui empêchait le terminal commercial galactique d’être placé sur des pièces murales de base. Le terminal commercial galactique n’a plus besoin d’énergie pour fonctionner dans les bases de joueurs. Un certain nombre de pièces de base obsolètes et inutilisables ont été supprimées des arbres de recherche. Les amplificateurs de signal ne sont plus limités à un par région.

Améliorations visuelles

Les cieux spatiaux ont été considérablement améliorés, avec de tout nouveaux visuels pour générer des effets de nébuleuse. Les effets visuels sur l’ensemble du jeu ont été considérablement améliorés – destruction, environnement, combat et bien plus encore. L’écran de sélection de mode a été mis à jour avec un nouvel ensemble d’images de la communauté. Merci à tous les photographes dévoués de No Man’s Sky ! Correction d’un problème qui provoquait un seul cadre noir lors d’une téléportation. Correction d’un certain nombre de problèmes de rendu avec les étoiles en VR.

Enregistrer la diffusion en continu

Le système de sauvegarde/chargement a été remanié. Sur console, chaque sauvegarde est désormais traitée comme son propre objet, plutôt que les cinq emplacements de sauvegarde étant regroupés. Toutes les sauvegardes existantes ont été automatiquement sauvegardées. Un certain nombre de plantages pouvant survenir lors de la sauvegarde ou du chargement de sauvegardes volumineuses et longues ont été corrigés. Le nombre d’emplacements de sauvegarde possibles est passé de cinq à quinze. L’écran de sélection de sauvegarde prend désormais en charge le défilement pour voir des emplacements supplémentaires/commencer une nouvelle partie. Le nombre de découvertes pouvant être enregistrées localement sans téléchargement a été doublé. Toutes les récompenses Quicksilver non consommables, telles que les gestes et les pièces de construction de base, ne sont plus spécifiques aux emplacements de sauvegarde et peuvent être utilisées dans tous les emplacements de sauvegarde une fois achetées. Les récompenses d’expédition de sauvegarde croisée, les titres et les données de catalogue seront désormais synchronisés dans le cloud avec d’autres données de sauvegarde. Plusieurs utilisateurs sur le même PC et la même connexion Windows ne partageront plus les récompenses d’expédition, les titres et les données de catalogue.

Autres améliorations

Sur l’écran Découverte, amélioration de la clarté du bouton utilisé pour enregistrer l’achèvement de toutes les découvertes de créatures sur une planète. La récompense pour la découverte de toutes les créatures de la planète a été considérablement augmentée. La clarté du compte à rebours de fin d’expédition a été améliorée. La saison trois commencera bientôt et apportera une gamme passionnante de nouvelles récompenses.

Corrections de bugs

Correction d’un certain nombre de problèmes de mission liés à la découverte par d’autres joueurs des créatures/plantes/minéraux cibles. Correction d’un certain nombre de problèmes où le matchmaking avec des joueurs qui avaient ajusté leur horloge provoquait la fin prématurée de l’expédition. Correction d’un certain nombre de problèmes qui pouvaient empêcher les joueurs d’atterrir malgré la validité de l’emplacement. Correction d’un problème qui rendait difficile la sélection en survol du patch final de l’expédition. Correction d’un problème qui faisait que le texte sur l’écran de démarrage de l’expédition se chevauchait en VR. Correction d’un problème qui permettait aux joueurs de démarrer une nouvelle expédition sans mettre à jour leur client vers la bonne version. Correction d’un certain nombre de problèmes de mixage avec Bytebeat et la musique de fond. Correction d’un problème d’animation qui pouvait survenir en caressant un compagnon juste avant de le monter. Correction d’un problème qui rendait la détection de collision pour les horreurs biologiques beaucoup trop petite. Correction d’un problème qui empêchait les noms de piste de jetpack d’apparaître s’ils n’avaient pas été déverrouillés. Correction d’un certain nombre de problèmes de caméra pouvant survenir lors de l’utilisation d’une carte planétaire à l’intérieur d’un Exocraft. Correction d’un problème qui entraînait l’étiquetage incorrect de certains bâtiments et bases lors de leur entrée. Correction d’un problème qui pouvait amener les joueurs à subir des dégâts de danger si leur protection contre les dangers était épuisée mais qu’ils n’étaient plus dans le danger actif. Correction d’un problème qui faisait que certains marqueurs avaient une estimation du « temps de marcher ici » alors qu’ils se trouvaient sur une autre planète. Correction d’un crash rare sur Xbox qui pouvait empêcher les joueurs de se charger dans le jeu.