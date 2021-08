La mise à jour de No Man’s Sky Frontiers taquinée dans une vidéo de célébration des 5 ans

Par Dom Peppiatt

9 août 2021 17:09 GMT

Pouvez-vous croire que cela fait cinq ans que No Man’s Sky lancé pour la première fois ? Pour fêter ça, développeur Bonjour les jeux a teasé la prochaine mise à jour du jeu : Frontières.

Ce n’est qu’en juin que nous avons eu une nouvelle mise à jour de No Man’s Sky, appelée Prisms, qui a ajouté de nombreuses améliorations visuelles au jeu. Maintenant, les développeurs infatigables de Hello Games taquinent une autre mise à jour – et celle-ci semble encore plus grande que celles que nous avons vues auparavant.

Dans le cadre de la célébration du 5e anniversaire du jeu, le studio a publié une rétrospective vidéo qui couvre un grand nombre d’extensions publiées à ce jour, décrivant le parcours (certes cahoteux) du titre depuis son lancement.

Découvrez la vidéo – et le teaser – ci-dessous.

Regarder sur YouTube

Lorsque le studio a ajouté le Normandy SR1 de Mass Effect au jeu, nous avons entendu dire qu’il aurait plus de « surprises » dans sa manche cette année, et maintenant nous commençons à voir quelle forme cela prend.

Nous n’avons pas encore grand-chose à faire, mais Frontiers semble suggérer de vastes zones peuplées à cet écrivain. Pourrions-nous enfin voir le jeu adopter le format que beaucoup de gens pensaient qu’il serait au lancement ?

Hello Games dit qu’il partagera plus sur la mise à jour “très bientôt”.

