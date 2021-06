La mise à jour de OnePlus Watch apporte enfin les modes d’entraînement promis, AI Outfit

Les propriétaires de OnePlus Watch mettent enfin la main sur une mise à jour qui apporte les fonctionnalités de fitness promises pour la première fois au lancement. Le gestionnaire de logiciels OnePlus, Baihan H., a annoncé lundi la mise à jour B.52 sur le forum OnePlus.

La mise à jour apporte plus de 110 modes d’entraînement à la montre, une fonctionnalité que la société avait promise pour la première fois au lancement et l’une des nombreuses qui manquaient notamment. La mise à jour introduit également une fonction de course de marathon ainsi qu’une nouvelle fonctionnalité AI Outfit.

AI Outfit a été évoqué lorsque la société a annoncé la première mise à jour logicielle majeure de la montre OnePlus. La fonctionnalité permet à l’utilisateur de changer le cadran de la montre en prenant une photo de sa tenue. Le cadran de la montre générera ensuite divers cadrans parmi lesquels l’utilisateur pourra choisir, avec des schémas de couleurs ou des motifs similaires. C’est une fonctionnalité empruntée à la montre OPPO.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Avec cette nouvelle mise à jour, OnePlus est enfin plus proche de donner aux clients la smartwatch qu’il a promise. La dernière mise à jour a été publiée en mai et a finalement offert aux utilisateurs la possibilité d’un affichage permanent, bien qu’au détriment de la durée de vie de la batterie qui semble diminuer de moitié. La société s’est également efforcée d’améliorer la stabilité du système, la synchronisation des notifications et le suivi GPS, bien que les utilisateurs se plaignent toujours de la précision du GPS.

OnePlus a déclaré que la mise à jour atteindrait un petit groupe d’utilisateurs avant un déploiement plus large dans les prochains jours. Les utilisateurs doivent s’assurer que la montre OnePlus a une charge d’au moins 40% avant de tenter la mise à jour et doit être conservée à proximité du smartphone couplé avec Bluetooth activé.

La société continue d’améliorer la montre OnePlus dans l’espoir qu’elle puisse rivaliser avec les meilleures montres intelligentes Android. Jusqu’à présent, OnePlus a rapidement déployé les mises à jour nécessaires, mais il reste à voir si cela suffira à changer les choses pour la smartwatch.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Des solutions modernes pour des problèmes modernes

Avis Linksys Velop AX4200 : Streaming avec la plus grande facilité

Si votre foyer est tout en streaming, le Linksys Velop AX4200 pourrait bien être le meilleur routeur pour vous. Mais cela ne signifie pas seulement le streaming Netflix habituel, cela signifie également le streaming de jeux VR sur votre Oculus Quest 2 ou de jeux Xbox sur votre smartphone.