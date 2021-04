La mise à jour de OnePlus Watch promet de résoudre certains de ses plus gros problèmes

Crédit: Dhruv Bhutani / Autorité Android

La OnePlus Watch bénéficie d’améliorations et de corrections de bugs indispensables.La société a également promis de déployer l’affichage permanent et d’autres fonctionnalités à l’avenir.

La OnePlus Watch n’a pas vraiment pris un bon départ. Les critiques du portable étaient en grande partie défavorables en raison d’un suivi inexact de l’activité, du manque de fonctionnalités de marque au lancement, des abandons du GPS, etc. Il semble que OnePlus ait pris note de bon nombre de ces problèmes dans la dernière mise à jour en cours de déploiement pour l’appareil.

Il s’agit de la première mise à jour en direct de OnePlus Watch avec le numéro de micrologiciel B.40. Il sera initialement déployé sur les appareils aux États-Unis et au Canada, puis dans d’autres pays dans les prochains jours.

Le journal des modifications de la dernière mise à jour de OnePlus Watch montre que la société a apporté des améliorations à des éléments tels que le GPS, le suivi de la condition physique, les notifications, etc. Il corrige même certains bogues connus. Cependant, vous n’en serez peut-être pas très satisfait, car certaines fonctionnalités précédemment manquantes n’ont toujours pas été disponibles.

OnePlus dit qu’il déploiera la fonctionnalité d’affichage permanent, le contrôle de la caméra à distance, les 110 modes d’entraînement et d’autres attributs dans une future mise à jour. On ne sait pas quand cette mise à jour arrivera, mais les rapports suggèrent qu’elle pourrait être publiée vers la mi-mai.

En attendant, vous pouvez consulter le journal des modifications complet pour la dernière mise à jour et les fonctionnalités promises pour l’avenir ci-dessous.

Journal des modifications de la mise à jour OnePlus Watch B.40

Amélioration des performances GPS Amélioration de la précision du suivi de l’activité (marche et course) Algorithme de surveillance de la fréquence cardiaque optimisé Icônes d’application de notification activées pour les applications les plus fréquemment utilisées Fonction de réveil améliorée Algorithme de synchronisation des notifications optimisé Correction de certains bogues connus Amélioration de la stabilité du système

Fonctionnalités à venir de OnePlus Watch

Fonction d’affichage permanent Contrôle à distance de la caméra des smartphones Android (téléphones Android fonctionnant sous Android 6.0 Marshmallow et versions ultérieures) à partir de OnePlus Watch Format horaire 12 heures Quatre langues: allemand, italien, espagnol et polonais Tous les 110 modes d’entraînement et plus