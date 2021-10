La mise à jour de Parallels 17.1 améliore la prise en charge de Windows 11 sur les Mac Intel et M1 avec le module de plate-forme virtuelle de confiance par défaut

Parallels Desktop 17.1 pour Mac vient de sortir, offrant une meilleure prise en charge des machines virtuelles Windows 11 et une stabilité accrue via l’implémentation par défaut des modules Virtual Trusted Platform Modules (vTPM) pour « toutes les VM Windows 11 futures et passées ».



Windows 11 nécessite une puce TPM matérielle pour fonctionner, ce qui limite la compatibilité du logiciel avec les ordinateurs PC plus anciens et l’empêche de s’exécuter via Boot Camp sur les Mac Intel. Pendant ce temps, il n’y a pas de fonctionnalité Boot Camp sur les Mac avec du silicium Apple, et la version basée sur ARM de Windows 11 n’est pas prise en charge nativement.

En introduisant la prise en charge par défaut des vTPM, Parallels offre une compatibilité automatique de Windows 11 avec les Mac Intel et les Mac Apple Silicon, à condition que les propriétaires de ces derniers utilisent les versions Insider Preview de Windows 11 pour les machines ARM.

« Sachant que Parallels Desktop joue un rôle essentiel en permettant aux utilisateurs d’exécuter les dernières versions de Windows sur leur appareil Mac préféré aujourd’hui, nous avons développé une solution simple pour aider tous les utilisateurs à passer à Windows 11 avec l’activation des vTPM par défaut sur tous Appareils Mac », a déclaré Elena Koryakina, vice-présidente de l’ingénierie chez Parallels.

L’incertitude persiste quant à la faisabilité de l’exécution de Windows 11 sur des Mac ‌Apple Silicon‌ via un logiciel de virtualisation, en particulier à la lumière des commentaires de Microsoft suggérant que la virtualisation n’est pas un scénario pris en charge pour son dernier système d’exploitation, ainsi que la version ultérieure d’Insider Builds. qui brisent la virtualisation. Il existe encore des exigences spécifiques à prendre en compte lors de l’exécution de Windows 11 sur des ordinateurs Mac Apple M1 et Intel, que Parallels a détaillés dans un article de blog, mais cette dernière mise à jour devrait apaiser les inquiétudes de certains utilisateurs de Parallels.

En plus de la prise en charge automatique de vTPM, la version 17.1 permet aux utilisateurs d’installer les Outils Parallels dans une VM macOS Monterey sur un Mac Apple ‌M1‌ et d’utiliser la fonction intégrée Copier-Coller entre la VM et le macOS principal. La taille par défaut du disque de la machine virtuelle a également été augmentée de 32 Go à 64 Go.

Cette version de Parallels améliore également les graphismes de plusieurs jeux Windows, notamment : World of Warcraft, Age of Empires 2 Definitive Edition, Tomb Raider 3, Metal Gear Solid V : The Phantom Pain, Mount & Blade II : Bannerlord, World des chars et du radeau.

Enfin, il existe une prise en charge supplémentaire de VirGL dans Virtio GPU, qui permet une accélération Linux 3D prête à l’emploi sur tous les ordinateurs Mac pris en charge, apporte des améliorations des performances visuelles, ainsi que l’utilisation du protocole Wayland dans les machines virtuelles Linux. Les graphiques VirGL 3D peuvent être utilisés par les machines virtuelles Linux modernes même sans que les Outils Parallels soient installés, mais Parallels recommande aux utilisateurs d’installer les Outils Parallels quand même.

Parallels Desktop 17 est entièrement passé à un modèle d’abonnement, ce qui signifie que l’édition standard coûte 79,99 $ par an, tandis que les éditions Pro et Business sont disponibles pour 99,99 $ par an. Les utilisateurs qui ont acheté une licence perpétuelle pour une version antérieure de Parallels Desktop peuvent passer à Parallels Desktop 17 pour 49,99 $. Un essai gratuit est disponible en téléchargement sur le site Web de Parallels.