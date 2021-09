La mise à jour de Phasmophobia comprend un nouveau mode solo ⋆ 10z viral

in

Pour célébrer le premier anniversaire de Phasmophobie, le développeur Kinetic Games a annoncé la sortie d’un nouveau patch pour le jeu, qui comprend un mode solo tant attendu.

Le nouveau mode permet également aux joueurs de jouer complètement hors ligne. Cependant, le gameplay reste le même : vous récupérez toujours votre équipement dans la camionnette, explorez la zone que vous avez choisie et trouvez des activités suspectes et des indices pour déterminer quel type d’entité surnaturelle hante l’endroit, tout en essayant de ne pas vous faire tuer. . Le jeu encourage toujours à jouer en coopération avec des amis, mais si vous recherchez des frayeurs en solo, cette option est désormais disponible.

Quelques autres éléments ont également été ajoutés au patch, notamment une refonte du journal de Phasmophobia qui a maintenant été complètement repensé, ce qui le rend plus facile à utiliser et à naviguer. Kinetic Games a également ajouté de nouvelles fonctionnalités, permettant désormais aux joueurs de rayer des preuves sur la page des preuves fantômes, d’avoir le menu de pause intégré au journal et d’accéder à tous les paramètres utilisant le journal pendant une partie.

Quelques autres changements mineurs incluent le montant d’argent que les joueurs reçoivent désormais s’ils échouent à un contrat, la possibilité de voir les types de fantômes en cas d’échec d’un contrat et le changement de position des orbes fantômes dans la salle des fantômes. Enfin, le patch anniversaire comprenait des corrections de bugs, y compris un exploit où les joueurs pouvaient se glisser la tête à l’intérieur de quelque chose afin que le fantôme ne puisse plus les voir.

Phasmophobia est un jeu d’horreur d’investigation. Dans ce document, jusqu’à quatre joueurs travaillent ensemble pour conclure un contrat donné, où ils doivent identifier quel type de fantôme hante un site spécifique tout en essayant de ne pas se faire tuer par la même entité. Le jeu est sorti le 18 septembre et est disponible gratuitement sur Steam. Vous pouvez consulter le tweet d’annonce du correctif, qui comprend un lien vers les notes de correctif complètes, ci-dessous :

