La mise à jour de Pokémon Smile ajoute de nouveaux Pokémon, des récompenses et des corrections de bugs

Parmi les très nombreux jeux Pokémon en circulation en ce moment, peut-être que Pokémon Smile est celui dont vous n’êtes pas si conscient. Annoncée en juin de l’année dernière, puis publiée le même jour, il s’agit d’une application mobile AR conçue pour amener les enfants à se brosser les dents correctement. Oh, et c’est vraiment, vraiment bon. Quelque 17 mois plus tard, The Pokémon Company s’est finalement souvenue de son existence et lui a donné une mise à jour.

Smeargle, Ludicolo, Mime Jr. et Dedenne viennent d’arriver dans l’application de manipulation d’enfants axée sur l’hygiène bucco-dentaire, ce dernier n’apparaissant que dans Pokémon Go la semaine dernière. Il y a aussi quelques ajustements et corrections de bugs, ainsi que des paramètres individuels pour chaque utilisateur. Un grand merci à Nintendo Life pour avoir attrapé celui-ci.

C’est assez brillant ! Pokémon Smile vous (ou vos enfants, mais pas de jugement ici) regarde l’écran de votre téléphone, où votre bouche apparaît couverte de bactéries de dessins animés et de Pokémon piégés, et seul le brossage va les sauver. Faites un travail minutieux et vous pourrez attraper ce Pokémon et l’ajouter à votre collection.

Comme le savent tous ceux qui ont des enfants, le brossage des dents est un combat quotidien pendant au moins une partie de leur enfance. Pour Luke Plunkett de Kotaku, c’était celui qui tourmentait (plaquait ?) sa vie, jusqu’à la sortie de Smile l’été dernier. La combinaison de son utilisation persistante affirmée, nécessitant un certain temps de nettoyage, et de la récompense des autocollants, des chapeaux Pokémon et AR, a fait brosser ses marmots.

Me le rappelant, je l’installe dès que j’ai fini de taper. Alors que mon enfant de sept ans ne fait pas d’histoires pour se brosser les dents, il est incapable de la concentration requise pour continuer à le faire sans y être invité. Laissé à lui-même, la brosse à dents ne fera que pendre de sa bouche après sept secondes et demie, lui maintenant en train de chasser un papillon de nuit ou quelque chose du genre. Mais les Pokémon restent une fascination, et je vérifie vraiment si cela peut l’encourager à faire un travail plus approfondi.

Aussi, je vais bien m’y essayer moi-même. Je déteste me brosser les dents. Je trouve que c’est l’une des choses les plus ennuyeuses à faire, et même si je lis Private Eye, accroché au mur de la salle de bain, je suis toujours distrait par la banalité du processus. (Ouais, ouais, je n’ai pas diagnostiqué mon TDAH évident, non, tais-toi.) Honnêtement, l’idée de libérer des monstres et de déverrouiller des cibles insignifiantes semble une sacrée bonne incitation pour moi autant que pour le garçon.