La mise à jour de PUBG Mobile 1.7 apporte une nouvelle fonction de transport et des changements d’équilibrage des armes

La dernière mise à jour à venir de PUBG Mobile 1.7 apporte un équilibre pour les fusils de tireur d’élite et plus d’armes.

La mise à jour PUBG Mobile 1.6 est bien avancée. Cependant, Krafton a déjà commencé les tests bêta de la prochaine mise à jour PUBG Mobile 1.7, qui devrait sortir le 11 novembre 2021. La mise à jour bêta est publiée pour s’assurer que la mise à jour en direct est suffisamment stable pour être publiée dans le monde entier. De plus, il présente toutes les fonctionnalités à venir, permettant aux joueurs de savoir à quoi ils peuvent s’attendre dans la nouvelle mise à jour à venir.

La nouvelle mise à jour PUBG Mobile 1.7 apportera avant tout une nouvelle fonctionnalité Carry. Parallèlement à cela, il présente des changements d’équilibre pour les armes qui sont dues depuis très longtemps. Voici les détails complets concernant la prochaine mise à jour PUBG Mobile 1.7.

Fonction de transport

La nouvelle fonction Carry vous permettra de transporter des coéquipiers ou des ennemis après qu’ils aient été renversés. Cela vous permettra de sauver vos coéquipiers d’un combat en cours et de vous rendre à un autre endroit, puis de les faire revivre dans un endroit sûr.

Lorsque vous transportez un joueur, le mouvement sera ralenti et vous ne pourrez pas tirer d’armes, entrer en combat, collecter des fournitures, entrer dans des véhicules ou utiliser des consommables, etc. Le joueur transporté n’a aucun contrôle sur l’endroit où aller ou quand il doit être abattu. , mais les dégâts passifs se produisent à un rythme légèrement plus lent (n’a aucun impact sur les autres dégâts subis). Un bouton apparaît lorsqu’un joueur peut être déposé. Appuyez sur le bouton pour les poser.

Équilibrage des armes à feu

Enfin, certaines armes ont été équilibrées après n’avoir pas été touchées pendant un certain temps. Krafton a finalement fait quelques ajustements au Marksman Rifles et au DP-28.

Fusils de tireur d’élite

Dans la mise à jour, tous les fusils Marksman ont généralement des dégâts réduits sur de longues distances, une vitesse de balle accrue et une vitesse de récupération accrue. Ce sont les changements spécifiques qui ont été apportés aux armes sélectionnées.

SLR : Vitesse de récupération augmentée, vitesse de balle augmentée SKS : Vitesse de récupération légèrement augmentée, vitesse de balle augmentée Mini14 : Dégâts accrus à longue distance VSS : Dégâts de l’arme légèrement augmentés

DP-28

Réduction de la vitesse des balles, réduction des dégâts à longue portée, réduction des dégâts par balle dans la tête Réduction du poids des cartouches de 7,6 mm