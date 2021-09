La mise à jour de Rainbow Six Siege Crystal Guard en direct maintenant, ajoute un nouvel opérateur Osa

La mise à jour de l’opération Crystal Guard de Rainbow Six Siege est maintenant en ligne, amenant l’opérateur croate Osa dans le giron avec une nouvelle passe de combat, un certain nombre de remaniements de la carte et un changement majeur dans le système d’armure du jeu.

Osa, un attaquant et premier opérateur transgenre du jeu, porte le nouveau bouclier polyvalent Talon-8. Fabriquée dans un matériau transparent et pare-balles, Osa peut porter le bouclier pour sa défense personnelle ou le planter pour protéger son équipe. Osa est disponible immédiatement pour les joueurs qui achètent le pass de combat de la saison 3 de l’année 6, ou peut être acquis gratuitement à partir du 21 septembre avec la devise du jeu ou la devise premium de Rainbow Six Siege.

Des modifications majeures de la carte ont été apportées à Coastline, Bank et Clubhouse dans le cadre de la mise à jour, chaque carte recevant plus d’éléments destructibles, de nouveaux sites de placement de bombes et plus de modifications. Plusieurs opérateurs recevront également des mises à jour, avec des changements importants pour les opérateurs, notamment Fuze et Twitch. Fuze, par exemple, peut désormais déployer sa charge de cluster à travers des surfaces renforcées (bien qu’à une vitesse plus lente), tandis que le drone de choc de Twitch n’est désormais utilisable que pendant la phase d’action d’un match mais a la capacité de détruire, plutôt que de simplement désactiver, les gadgets ennemis. .

Les mises à jour de la carte et des opérateurs s’accompagnent d’un changement majeur dans le fonctionnement du système d’armure du jeu – il est en fait supprimé. Les opérateurs qui portaient auparavant une armure plus élevée verront désormais cette armure convertie en santé supplémentaire. Les joueurs auront également plus d’options de personnalisation en ce qui concerne les skins Elite, ce qui permettra désormais aux joueurs de mélanger et assortir les uniformes et les couvre-chefs des ensembles Elite tant qu’ils appartiennent et peuvent être équipés par le même opérateur.

Pour une ventilation complète de tous les nouveaux ajouts et modifications, assurez-vous de consulter les notes de mise à jour complètes. Rainbow Six Siege sera gratuit du 9 au 12 septembre sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et sur PC via Epic Games Store et Ubisoft Connect.

