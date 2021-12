La mise à jour de Samsung Kids One UI 4 garantit que les enfants ne perdent pas d’heures devant les écrans de téléphone

La pandémie a inauguré une nouvelle norme selon laquelle les enfants sont coincés à la maison alors que les écoles passent à des environnements d’apprentissage à distance. Cela signifie que les enfants passent plusieurs heures par jour les yeux rivés sur des écrans d’ordinateur ou de portable, ce qui pose un défi aux parents en termes de régulation du temps passé devant l’écran.

Samsung tente maintenant de résoudre ce problème via une nouvelle mise à jour de Samsung Kids dans le cadre de la version One UI 4. L’expérience était auparavant connue sous le nom de Kids Mode, qui a fait ses débuts en 2014 avant d’être rebaptisée Samsung Kids.

Avec la nouvelle mise à jour, les parents peuvent désormais sélectionner les applications qui doivent apparaître sur les écrans d’accueil de leurs enfants et modifier la couleur d’arrière-plan de leur téléphone en fonction de leur âge. Une application de dessin, un modificateur de voix et une application musicale font partie des applications recommandées par l’entreprise. Certaines applications peuvent également être masquées par les parents.

Samsung Kids propose également une nouvelle fonctionnalité qui permet aux parents de définir un objectif quotidien de temps d’écran pour leurs enfants afin de contrôler le temps qu’ils passent sur leurs smartphones. Ils peuvent même vérifier combien d’heures leurs enfants ont passé sur des applications individuelles au cours d’une certaine journée ou du mois précédent.

La mise à jour apporte également la réalité augmentée au mélange. Les enfants peuvent désormais créer leurs propres histoires en réalité augmentée avec des applications telles que My Art Studio et My AR Theater. Ils peuvent également créer des autocollants AR à partir de leurs propres dessins et les appliquer aux photos qu’ils ont prises.

Pour les enfants qui souhaitent connaître leur temps d’écran, la mise à jour One UI 4 intègre une nouvelle fonctionnalité à Samsung Kids qui leur permet de visualiser leur habitude smartphone. Après tout, c’est leur propre activité.

Si vous souhaitez activer la nouvelle expérience pour vos enfants, Samsung Kids n’est qu’à un clic dans le panneau rapide et vous pouvez également activer la fonction lors du déverrouillage de votre téléphone Android. Le géant de la technologie sud-coréen veut également le vendre aux enfants âgés de trois à huit ans.

