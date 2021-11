La mise à jour de sécurité de novembre 2021 de Samsung frappe de plus en plus d’appareils aux États-Unis

Maintenant disponible pour les Galaxy S20, Note20 et Flip3

Rangez ces citrouilles et sortez vos guirlandes lumineuses, car nous sommes enfin en novembre. Ce froid glacial dans l’air ne signifie pas seulement que la saison des vacances est en route, cela signifie également qu’il est temps pour une autre série de mises à jour de Samsung. Une semaine après l’arrivée des correctifs internationaux sur les téléphones, le premier ensemble d’appareils reçoit un nouveau logiciel aux États-Unis.

La mise à jour d’aujourd’hui concerne les variantes déverrouillées des Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra. Nous n’avons pas encore accès au journal des modifications, mais il contient vraisemblablement les corrections de bogues habituelles et les améliorations générales de la stabilité. Bien sûr, ce n’est que le début de l’accès des appareils de Samsung aux États-Unis au correctif de sécurité mensuel d’Android, et il continuera à s’étendre à plus d’appareils au cours des prochaines semaines.

Série Galaxy S20

AT&T Comcast Galaxy S20 : ​​G98xU1UES2DUJ7, sorti le 5 novembre Galaxy S20+ : G98xU1UES2DUJ7, sorti le 5 novembre Galaxy S20 Ultra : G98xU1UES2DUJ7, sorti le 5 novembre Sprint Galaxy S20 : ​​G98xU1UES2DUJ7, sorti le 5 novembre Galaxy S1x987U20 : G298xU20+UE20, sorti le 5 novembre Sprint Galaxy S20 : ​​G98xU1UES2DUJ7, sorti le 5 novembre sortie le 5 novembre

Série Galaxy S21

Série Galaxy Note20

Série Galaxy Z

Nouveaux appareils

La mise à jour de novembre 2021 est désormais disponible pour la série Galaxy S20 d’AT&T, Comcast et Sprint, le Note20 déverrouillé et le Z Flip3 de Verizon.

