La mise à jour de Sky Q ajoutera une énorme application à sa liste déjà charnue

Excellente nouvelle pour les fans de télé, car une prochaine mise à jour de Sky Q ajoutera une application ITV Hub à sa longue liste de chaînes. Les abonnés de Sky Q pourront parcourir le contenu d’ITV dans son intégralité, y compris des émissions populaires telles que The Pembrokeshire Murders, Coronation Street et Love Island.

Comme rapporté par Pocket Lint, l’application ITV Hub arrive sur Sky Q dans le cadre d’un accord entre Sky et ITV. Cela donne aux propriétaires de Sky Q un accès à l’application, ainsi qu’à une publicité plus ciblée en fonction des préférences des utilisateurs. Sky a déjà signé des accords similaires avec Channel 4 et la BBC, avec l’ajout d’ITV Hub complétant la présence de la télévision terrestre britannique sur Sky Q.

La directrice d’ITV, Carolyn McCall, a déclaré à propos de l’accord: “Pour les téléspectateurs d’ITV, le partenariat garantit qu’ils ont un accès facile et généralisé à notre éventail de programmes, leur garantissant qu’ils peuvent voir le contenu d’ITV de la manière la plus pratique et la plus appropriée pour eux.”

Sky était également enthousiasmé par l’accord avec ITV Hub, le PDG Stephen van Rooyen déclarant : « ITV est un partenaire de longue date de Sky et nous sommes ravis d’approfondir et d’étendre notre relation. L’excellent contenu fourni par ITV sera associé à tous les les applications et le contenu que nos clients adorent, ainsi que la liste sans cesse croissante de Sky Originals primés, le tout en un seul endroit sur Sky Q.”

Un match fait au paradis?

L’ajout d’ITV Hub par Sky Q a beaucoup de sens lorsque vous regardez les chiffres que l’application de streaming a tiré. ITV Hub compte plus de 34 millions d’utilisateurs enregistrés, dont environ 452 000 s’abonnent au service Hub + qui supprime ces publicités embêtantes. .

De plus, avec un partenariat renouvelé avec Channel 4 à son actif, ainsi que des accords récents confirmés avec la BBC et Disney Plus, Sky montre qu’il est déterminé à faire de Sky Q une solution unique pour certaines des applications de streaming les plus populaires. Le service propose également plus d’applications de nouveauté telles que Fiit, Discovery + et Peloton, offrant aux utilisateurs de Sky Q quelque chose de plus proactif que votre plate-forme de streaming moyenne.

Sky Q a donc tout l’avantage ici, car il peut être difficile de rassembler toutes ces applications sous un même toit pratique, à moins qu’elles ne fassent déjà partie du système d’exploitation de votre téléviseur intelligent.

Sky rattrape également son retard dans le domaine de la qualité d’image, le HDR étant récemment pris en charge pour une gamme de contenus hébergés par Sky Q. Reste à savoir si ITV Hub utilisera le HDR, mais qui ne veut pas voir les collines vallonnées de la campagne d’Emmerdale rendues dans un vert incroyablement luxuriant?