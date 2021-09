La mise à jour de Splitgate apporte des améliorations en termes de gestion et de qualité de vie

Attendez, les deux joueurs de Splitgate sont rouges et se tirent dessus ? Image: 1047 Games

Le développeur 1047 Games a déployé une mise à jour massive pour son célèbre jeu de tir Portal Splitgate. Le patch introduit plusieurs améliorations de la qualité de vie et des corrections de bugs, ainsi que l’ajout de deux ajustements importants pour rendre le jeu un peu plus facile à jouer : la possibilité de changer la couleur d’armure des amis et des ennemis, et la possibilité de recouvrir des objets. .

Si vous avez joué à Splitgate avant cette mise à jour, vous savez probablement à quel point il peut être difficile de voir les gens. Que vous soyez en train de sprinter à travers Lavawell ou de faire du jetpack à travers le stade, la visibilité de l’ennemi n’est pas très bonne, en particulier parce que les couleurs par défaut (bleu pour les alliés, rouge pour les ennemis) sont des couleurs omniprésentes dans le jeu. Quelqu’un comme moi, qui a développé une détérioration progressive de la vue appelée kératocône, peut avoir du mal à faire la différence entre l’arrière-plan et le premier plan, surtout lorsque les couleurs sont les mêmes.

Mais avec cette mise à jour, vous pouvez librement changer les couleurs de vos amis et de vos ennemis. En plongeant dans le menu des paramètres du jeu, vous pouvez ajuster la couleur de l’armure et les contours que vous voyez à travers les murs en utilisant littéralement n’importe quelle couleur sur l’échelle RVB. Le gif ci-dessous illustre parfaitement à quel point il est facile d’effectuer ces ajustements :

Une autre fonctionnalité importante ajoutée à 1047 Games à Splitgate est le manteau. Oui, le jeu a des jetpacks, donc le manteau peut sembler un peu redondant lorsque vous pouvez simplement franchir des obstacles. Mais il y a quelques objets trop hauts pour que même vos propulseurs puissent vous dépasser, c’est là que la fonction de manteau entre en jeu. Également basculable dans le menu des paramètres du jeu, le manteau fonctionne comme un coup de pouce supplémentaire lorsque vous vous approchez d’un rebord, vous permettant efficacement de conserver élan sans perturber le jeu de tir avec une animation d’escalade banale. C’est juste une transition en douceur.

Cette mise à jour de septembre apporte également plusieurs autres améliorations à Splitgate. La carte de la station Karman, qui avait tendance à planter, a été corrigée et revient à la rotation normale. Il y a une nouvelle liste de lecture “Quick Play” qui combine des modes décontractés et rumble comme Splitball et Team Deathmatch. Et le mode le plus récent, Contamination, un type de jeu asymétrique similaire à Call of Duty’s Infected dans lequel un joueur zombie doit infecter les humains, a reçu quelques modifications sur des éléments tels que des points, des notifications et des lignes vocales.

Bien qu’il s’agisse d’une mise à jour assez importante pour le jeu de tir en arène, 1047 Games a récemment déclaré que Splitgate n’était terminé qu’à environ 25 %. Le studio a levé 100 millions de dollars en septembre pour aider à la congestion des serveurs et étendre le jeu.