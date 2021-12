La mise à jour de Stable One UI 4 (Android 12) commence à être déployée sur les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3

Après avoir déployé la mise à jour stable One UI 4 sur la série Galaxy S21, Samsung s’est maintenant concentré sur ses meilleurs téléphones pliables.

Selon SamMobile, la première mise à jour One UI 4 stable basée sur Android 12 a commencé à être déployée sur les téléphones Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3.

La mise à jour arriverait en tant que version F711BXXU2BUKM pour le Galaxy Z Flip 3 et inclut le correctif de sécurité Android de décembre 2021. Pour l’instant, cependant, le déploiement semble être limité à la Serbie. Samsung devrait bientôt étendre le déploiement à quelques autres pays.

La mise à jour One UI 4 pour le Galaxy Z Fold 3, en revanche, n’est disponible qu’en Corée du Sud pour le moment. Étonnamment, la mise à jour semble être d’abord déployée pour les utilisateurs d’Android 11. Cela dit, Samsung ne devrait pas tarder à mettre la mise à jour à la disposition des utilisateurs de One UI 4 beta.

En plus de la plupart des fonctionnalités principales d’Android 12, la mise à jour One UI 4 de Samsung apporte également des améliorations en matière de confidentialité et de sécurité, de nouvelles « palettes de couleurs » inspirées de Material You, un nouveau tableau de bord de confidentialité, etc.

Alors que le Galaxy Z Fold 3 et le Z Flip 3 devraient être les deux seuls appareils Galaxy à bénéficier de la mise à jour stable One UI 4 ce mois-ci, un certain nombre d’appareils phares de Samsung devraient être mis à jour vers Android 12 le mois prochain.

