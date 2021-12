La mise à jour de Telegram apporte plusieurs fonctionnalités que WhatsApp devrait copier

TL;DR

Telegram a annoncé plusieurs fonctionnalités pratiques dans sa dernière mise à jour. Ces fonctionnalités incluent la confidentialité du contenu du groupe/canal et la suppression des messages par date/plage de dates.

Telegram possède un tas de fonctionnalités pratiques qui manquent à WhatsApp, telles que la prise en charge de plusieurs appareils qui comprend plusieurs téléphones, des canaux pour les grandes communautés et la prise en charge de plusieurs numéros au sein de la même application.

Le service de messagerie gagne encore plus de fonctionnalités cette semaine, car Telegram a annoncé quelques ajouts dans un article de blog. Pour commencer, il propose désormais une option dite de contenu privé pour les groupes et les chaînes. Cela permettra aux propriétaires de groupes/canaux de restreindre le transfert, les captures d’écran et l’enregistrement des médias dans le but de garder le contenu du groupe ou du canal privé.

Une autre fonctionnalité de confidentialité pratique est la nouvelle possibilité de supprimer les messages par date. Cela s’applique aux discussions individuelles et vous permet d’effacer l’historique des discussions pour un jour ou une plage de dates donné.

Quoi d’autre a été annoncé?

Passant à la catégorie multi-appareils, Telegram a maintenant ajouté un bouton dans le menu des appareils pour vous permettre de lier rapidement un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable à votre compte via un code QR. Il a également ajouté un paramètre qui vous déconnecte automatiquement des appareils inactifs après une période donnée (d’une semaine à six mois).

Enfin, l’application vous permet désormais de publier en tant que chaîne dans des groupes publics et vous donne la possibilité de vous connecter via un appel (en utilisant les derniers chiffres du numéro d’appel comme code de vérification).

Ce n’est que la dernière mise à jour que nous avons vue de Telegram en 2021, avec des mises à jour précédentes cette année apportant des flux en direct, le partage d’écran, des chats vocaux illimités, des messages de suppression automatique et des améliorations du lecteur vidéo. Nous espérons donc que l’équipe WhatsApp prendra des notes et saisira certaines de ces fonctionnalités au cours de la nouvelle année.

