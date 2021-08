La mise à jour de Tim Tebow est qu’il est quatrième sur le tableau de profondeur non officiel

Cela fait plus d’une semaine que nous n’avons pas entendu ce qu’Urban Meyer avait à dire à propos de Tim Tebow the tight end – ou TEbow, si vous voulez emprunter cette voie.

L’entraîneur-chef des Jaguars de Jacksonville avait de belles choses à dire sur l’ancien quart-arrière, mais il a souligné un gros défaut à propos du fait que Tebow voulait «mettre le ballon» sur les captures contestées.

Depuis lors, Tebow a continué à travailler avec toute l’équipe, et bien qu’il n’y ait pas encore de certitude quant à savoir s’il fera partie de la liste finale, nous pouvons peut-être glaner où il en est à la mi-août.

Voici donc un tour d’horizon des vidéos et des nouvelles que nous avons vues récemment :

C’est par The Florida Times-Union :

Les Jaguars ont publié mercredi leur premier tableau de profondeur non officiel pour la pré-saison et Tebow est répertorié à la quatrième corde parmi les extrémités serrées avec Tyler Davis et Ben Ellefson.

Ce n’est pas bon.

… mais c’était dans les échauffements, et c’était de la sauvegarde Gardner Minshew.

Il y a quand même ça :

Via Pro Football Talk, de la semaine dernière :

“Vous voyez l’esprit du football, vous voyez comment il voit le jeu du point de vue du quart-arrière”, a déclaré Schottenheimer aux journalistes samedi. “Il y a eu une pièce il y a quelques jours dans la zone rouge où je pense que c’était CJ [Beathard] a éclaté et s’est précipité à gauche et le premier gars qui l’a vu était Tim et nous lui avons lancé une passe de touché. Pourquoi donc? Eh bien, il a joué la position – il s’est tenu là en arrière et a vu : « Eh bien, il se déplace dans cette direction, je dois l’accompagner. » Ce sera aussi amusant de le voir concourir pendant la pré-saison. »