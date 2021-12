La mise à jour de WhatsApp apporte des messages de groupe qui disparaissent et plus d’options de confidentialité

Personnalisez lorsque vos messages WhatsApp sensibles disparaissent.

Ce fut une année de hauts et de bas pour WhatsApp, car la société appartenant à Meta a connu quelques épreuves et tribulations dans le département de la sécurité. L’une des principales caractéristiques de l’une des meilleures applications de messagerie est la possibilité de tenir des conversations privées qui « s’autodétruisent » essentiellement après un certain temps. WhatsApp a eu cette fonctionnalité, mais une nouvelle mise à jour est en cours de déploiement offrant aux utilisateurs encore plus d’options.

Une fois la mise à jour arrivée, la société déclare que vous aurez « la possibilité d’activer la disparition des messages par défaut ». Bien sûr, chaque fois que la fonctionnalité est activée, les messages disparaissent à l’heure que vous sélectionnez lors de la configuration de la conversation.

C’est ici que nous avons un autre changement, car WhatsApp augmente le nombre d’options parmi lesquelles vous pouvez choisir. Auparavant, les messages qui disparaissaient devaient disparaître au bout de sept jours. Mais maintenant, vous serez également présenté avec 24 heures ou 90 jours.

Ajoutant plus de carburant au feu de la vie privée, WhatsApp apporte des messages qui disparaissent aux nouvelles discussions de groupe que vous créez. Toutes les mêmes options sont disponibles par rapport aux messages individuels, et la société confirme que ces fonctionnalités ne s’appliqueront pas automatiquement à vos discussions de groupe préexistantes.

Ces changements ne font qu’augmenter le nombre de façons dont WhatsApp tente de fournir le plus de confidentialité dans une application de messagerie. Qu’il s’agisse de voir une photo ou d’une vidéo une fois avant qu’elle ne soit automatiquement supprimée, ou de définir des conversations en voie de disparition avec un groupe d’amis ou une seule personne, il s’agit d’une mise à jour impressionnante de l’une des meilleures applications Android.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

⌚ ⌚

Le temps est venu pour Wear OS de briller

Après des données indiquant une énorme augmentation du nombre de clients achetant la Samsung Galaxy Watch Series 4, les experts sont convaincus du succès de Google avec Wear OS 3. Ils disent que davantage de fabricants adopteront la plate-forme.

Contrôlez votre maison avec Google Assistant

Tirez le meilleur parti de ces appareils et services intelligents avec Google Assistant

L’assistant Google est l’assistant vocal intelligent le plus utile pour obtenir des réponses à vos questions et suivre votre vie numérique, mais il est également idéal pour vous aider à contrôler vos appareils et services domestiques intelligents. Voici ce que vous devez savoir pour profiter de cette fonctionnalité utile !