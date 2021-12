La mise à jour de WhatsApp for Business apporte un raccourci pour la fonction de réponse rapide : vérifiez les détails

Avec cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs obtiendront un nouveau raccourci pour répondre au contact avec des messages enregistrés.



WhatsApp Business obtient une nouvelle fonctionnalité de raccourci de réponses rapides pour ses utilisateurs bêta. Avec cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs obtiendront un nouveau raccourci pour répondre au contact avec des messages enregistrés. Seuls certains utilisateurs de WhatsApp for Business pourront utiliser cette fonctionnalité sur les systèmes Android et iOS. Auparavant, la fonction était activée en appuyant sur « / » sur le clavier et en sélectionnant un message dans une liste enregistrée à envoyer à un client potentiel.

Selon le rapport WABetainfo du suivi des fonctionnalités de WhatsApp, le nouveau raccourci sera disponible dans le menu d’action de partage de chat. Les deux bêta-testeurs d’appareils Android et iOS pourront désormais utiliser cette fonctionnalité. Le dispositif de suivi des fonctionnalités suppose que la nouvelle fonctionnalité fera connaître les réponses rapides à davantage de comptes professionnels. Rien n’a été mentionné sur le moment où la fonctionnalité sera disponible pour tous les utilisateurs de WhatsApp Business.

La fonctionnalité Réponses rapides a été étendue à la version Web de WhatsApp en 2019 pour aider les entreprises à répondre aux questions fréquemment posées avec des messages déjà enregistrés, mais ne pouvait être utilisée qu’en appuyant sur « / » sur le clavier. Aucun raccourci n’a été fourni pour le même et donc beaucoup ne le savaient pas.

L’application soutenue par Meta testait également une nouvelle interface de caméra intégrée pour WhatsApp sur Android. Le nouveau bouton de l’appareil photo aura une position modifiée et des raccourcis flash. WhatsApp teste également une fonctionnalité permettant aux administrateurs du groupe WhatsApp de supprimer des messages spécifiques pour tous les membres du groupe afin de résister à la propagation de la désinformation.

