La mise à jour de WhatsApp permet aux utilisateurs de rejoindre plus facilement les appels de groupe en cours directement à partir des discussions

Whatsapp, mise à jour des nouvelles fonctionnalités de WhatsApp, intégration du chat de groupe Whatsapp, rejoindre les chats de groupe en cours, iCloud pour Google Drive ou les utilisateurs Android et iOS.

WhatsApp a introduit une nouvelle fonctionnalité dans laquelle les utilisateurs peuvent rejoindre des appels vidéo de groupe en cours, directement via des discussions de groupe. En intégrant sa fonction d’appel joignable, WhatsApp permet désormais aux utilisateurs de rejoindre un appel vidéo une fois qu’il a commencé sans que le créateur de l’appel coupe le téléphone et rejoigne le membre laissé de côté. L’onglet sera présent sur l’onglet de discussion de groupe.

La fonctionnalité a été introduite pour la première fois par WhatsApp en juillet et est maintenant intégrée aux groupes WhatsApp. De plus, les notifications d’appel de groupe afficheront désormais le nom du groupe au lieu des noms des participants.

Un membre n’a plus besoin d’appeler un membre pour rejoindre un chat, le membre peut rejoindre un appel en cours directement depuis l’onglet. Les appels vidéo et vocaux en cours seront visibles dans les discussions afin que l’on puisse facilement les repérer et les rejoindre dès qu’ils ouvrent l’application.

La fonctionnalité a été introduite pour se connecter spontanément aux groupes, rejoindre les appels en cours au sein du groupe à tout moment, directement et sans effort depuis la vue du chat en un seul clic. La société appartenant à Facebook a déclaré que les fonctionnalités avaient été introduites pour rendre les connexions plus spontanées. On peut rejoindre des groupes en cours à tout moment ou directement à partir d’une vue de discussion en un seul clic.

Il y aura une discussion séparée dans le groupe avec un bouton Rejoindre, ils peuvent appuyer dessus pour participer à l’appel. Seul un membre du groupe peut rejoindre un appel. Les appels seront accompagnés d’une sonnerie distincte pour le rendre aussi «léger que l’envoi et la réception d’un message».

Plusieurs nouvelles fonctionnalités de WhatsApp ont été introduites au cours des dernières semaines qui attirent de nouveaux utilisateurs et garantissent la confidentialité des utilisateurs existants sur la plate-forme. Il y aura un cryptage de bout en bout pour les sauvegardes stockées dans iCloud et Google Drive pour les utilisateurs Android et iOS.

