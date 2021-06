La mise à jour de Windows 10 apporte des fenêtres contextuelles ennuyeuses pour vous permettre d’essayer à nouveau un outil | La technologie

Microsoft renforce à nouveau Bing et la nouvelle mise à jour de Windows 10 recommande son utilisation via des fenêtres contextuelles.

Les mises à jour de Windows 10 sont utilisées pour implémenter de nouvelles fonctionnalités, apporter des modifications au système d’exploitation, réparer les vulnérabilités et, de temps en temps, promouvoir les produits Microsoft. Ce dernier semble se produire avec la nouvelle mise à jour qui a été lancée et qui atteint les ordinateurs du monde entier ces jours-ci.

Bing est le moteur de recherche de Microsoft présenté en 2009 qui n’a pas pris autant d’importance que prévu parmi les utilisateurs, mais à aucun moment ils ne l’ont abandonné et maintenant Windows 10 vous conseillera de l’utiliser à travers certains pop-up dans Microsoft Edge.

Comme indiqué dans TechRadar, Windows 10 a commencé à afficher des fenêtres contextuelles après sa dernière mise à jour. Ces notifications avertissent que « Microsoft recommande différents paramètres de navigateur. Voulez-vous les modifier ?

Bien que Google soit le moteur de recherche le plus utilisé, il existe d’autres moteurs de recherche très utiles pour obtenir des résultats différents, rechercher des images ou naviguer avec une plus grande confidentialité. Nous vous montrons les meilleurs moteurs de recherche alternatifs.

Changer ces paramètres signifie commencer à utiliser Bing et non le moteur de recherche par défaut que les utilisateurs ont dans le navigateur. Ceci est fait afin de mieux comprendre les options qui ont été ajoutées à l’outil.

L’actualité que l’on peut trouver dans Bing concerne fonctions de sécurité, services d’actualités ou Microsoft Rewards, le service lucratif de l’entreprise qui est encore assez inconnu ici. Bref, il parait que ce sont des petites nouveautés, mais ce n’est pas non plus une grande mise à jour de ce moteur de recherche.

En principe, les recommandations pour passer à Bing peuvent être écartées sans problème majeur et continuer comme d’habitude, mais Microsoft insiste sur le problème et ces fenêtres continuent d’apparaître de temps en temps. De même, il existe également la possibilité de les accepter et d’essayer un moteur de recherche qui a encore un impact mineur sur le marché.

En tout cas, c’est une nouveauté que vous n’aimerez pas en général. Offrir la possibilité de connaître plus d’informations après une mise à jour est logique, ce qui permet aux utilisateurs d’enquêter s’ils le souhaitent, mais les pop-ups sont toujours considérés comme une nouveauté ennuyeuse et intrusive.