La mise à jour de Windows 10 mai est maintenant disponible et vous pouvez donc vérifier si vous pouvez l’installer | La technologie

Microsoft vient de publier la mise à jour de mai pour Windows 10. L’arrivée aux ordinateurs se fera de manière échelonnée et nous allons vous faire part de l’actualité et comment vérifier si vous l’avez disponible.

Chaque année, Microsoft prépare des mises à jour et les distribue en deux périodes, la première au deuxième trimestre et la seconde un peu après le milieu de l’année. Le premier tend à jeter les bases de changements majeurs dans le second, et a donc des développements moins importants.

Bien sûr, qu’il ait des nouvelles d’une catégorie inférieure ne signifie pas qu’il arrive sans rien d’intéressant. La mise à jour de mai de Windows 10 se concentre sur deux fonctionnalités principales, la première étant que les systèmes externes peuvent désormais être utilisés pour la biométrie. Être plus précis, maintenant Windows Hello prend en charge l’utilisation de caméras externes.

Windows 10 a beaucoup de bonnes choses, mais aussi quelques-unes qui nous rendent fous. Nous vous apprenons à les désactiver une fois pour toutes.

Windows Hello est le système de reconnaissance faciale de Windows 10 et est utilisé pour accéder au système sans avoir à entrer un code PIN ou un mot de passe. L’opération est simple: Nous enregistrons le visage jusqu’à ce que l’ordinateur le reconnaisse et, à partir de ce moment, il nous demandera de montrer le visage à la caméra pour nous autoriser l’accès.

Jusqu’à présent, Windows Hello ne fonctionnait qu’avec des caméras intégrées, c’est un problème pour les ordinateurs de bureau qui n’ont pas de webcam et qui peuvent maintenant commencer à utiliser cette fonctionnalité qui existe depuis longtemps sur les ordinateurs portables.

La deuxième nouveauté vise à améliorer le contrôle que les utilisateurs ont des applications via Windows Defender. En bref, ce qui est amélioré, ce sont les performances lorsque Windows Defender est capable de contrôler les changements qui se produisent dans les applications, cela implique qu’il réagit plus rapidement et plus efficacement. C’est plus optimisé.

Microsoft a déjà publié cette mise à jour et elle atteindra progressivement les ordinateurs Windows 10est actuellement disponible sur les ordinateurs portables convertibles Surface. La mise à jour peut être imposée à n’importe quelle équipe, mais il est recommandé qu’elle arrive naturellement. Si vous êtes impatient, vous pouvez accéder à la page Microsoft.

La dernière mise à jour apparaît sur le site Web de Microsoft et en cliquant dessus, vous lancerez le téléchargement d’un assistant qui vous aidera à mettre à jour. Après avoir téléchargé l’assistant, il vous suffit d’exécuter le fichier et de suivre toutes les étapes indiquées.

Si vous voulez voir si cela vous est venu naturellement, tout ce que vous avez à faire est d’aller dans Paramètres et une fois dans la section Mise à jour et sécurité. La première option vous montrera si vous avez déjà la mise à jour disponible à installer et vous demandera seulement de la télécharger puis de l’installer.