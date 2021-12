La mise à jour de Xcode 13.2 fait allusion à la prochaine version de Swift Playgrounds 4

En plus de la sortie d’iOS 15.2, macOS Monterey 12.1, watchOS 8.3 et tvOS 15.2, Apple a également mis à jour lundi son outil de développement Xcode vers la version 13.2. La mise à jour, qui comprend de nouvelles fonctionnalités, fait allusion à la prochaine version de Swift Playgrounds 4.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, Xcode est l’outil utilisé par les développeurs pour créer des applications pour les plates-formes Apple, notamment iOS, macOS, watchOS et tvOS. Xcode 13.2 ajoute la prise en charge d’iOS 15.2 et d’autres mises à jour logicielles récemment publiées.

Cependant, Xcode 13.2 apporte de nouvelles fonctionnalités, notamment la prise en charge de Swift Playgrounds 4. Selon les notes de version de l’application, la dernière version de Xcode ajoute la compatibilité avec les projets créés dans Swift Playgrounds 4 – qui n’a pas encore été publié par Apple.

Swift Playgrounds 4 a été annoncé en juin lors de la WWDC 2021. L’application aide les développeurs et les étudiants à apprendre le langage de programmation Swift de l’entreprise, et la nouvelle version permet aux développeurs de créer et de soumettre des applications à l’App Store directement à partir d’un iPad. . a montré un premier aperçu de Swift Playgrounds 4 le mois dernier avec des captures d’écran exclusives de l’application fonctionnant sur iPadOS.

Swift Playgrounds est un excellent moyen d’apprendre à coder directement sur un Mac ou un iPad. Avec Swift Playgrounds 4, les utilisateurs pourront créer la conception visuelle d’une application avec SwiftUI. Les projets d’applications peuvent être ouverts et modifiés dans Swift Playgrounds ou dans Xcode, et lorsqu’ils sont prêts, les utilisateurs peuvent créer une véritable application et la soumettre directement à l’App Store directement depuis leur iPad.

Ce n’est plus qu’une question de temps avant qu’Apple ne publie enfin Swift Playgrounds 4 sur l’App Store. Vous pouvez télécharger gratuitement la version actuelle de Swift Playgrounds. L’outil est disponible pour iPadOS et macOS.

