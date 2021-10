La mise à jour d’eFootball qui inclut de gros correctifs reportée à novembre

Une grosse mise à jour pour l’eFootball 2022 de Konami – qui a été submergée de problèmes depuis son lancement – est toujours en cours, mais les fans devront attendre un peu plus longtemps pour qu’elle arrive.

Konami a informé les joueurs sur Twitter que le patch 0.9.1, qui devait initialement être lancé le 28 octobre, arrivera maintenant en novembre. « Nous nous excusons sincèrement pour le retard et la gêne occasionnée. Notre espoir est que le temps supplémentaire pris nous permettra de nous assurer que l’expérience est meilleure pour tous nos utilisateurs », a déclaré Konami dans un communiqué.

Konami annoncera la date de sortie et d’autres détails pour le correctif 0.9.1 à une date ultérieure. Pendant que cela est en train d’être réglé, Konami dit qu’il continue de « travailler à l’amélioration du jeu » et qu’il est impatient de continuer à recueillir des commentaires et d’avoir un dialogue avec les fans sur le jeu.

eFootball 2022 est une nouvelle image de marque de la populaire série PES des années précédentes. eFootball est un jeu gratuit avec un élément important de service en direct, Konami s’engageant à publier plus de contenu et de mises à jour au fil du temps.

Sur Steam, eFootball 2022 a une note globale « extrêmement négative », et c’est l’un des jeux les moins bien notés sur Steam, selon Eurogamer. Beaucoup appellent le modèle commercial free-to-play du jeu, en plus de ses problèmes actuels.

Les scans du visage du jeu pour les joueurs populaires comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo n’ont pas vraiment l’air réalistes dans eFootball 2022. Les PNJ dans la foule n’ont pas non plus l’air bien, les joueurs plaisantant en disant qu’ils semblent être plus adaptés à une PS1- jeu d’époque.

