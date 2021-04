La mise à jour des Gardiens de la Galaxie 3 de James Gunn excitera certainement les fans de Marvel

Si les choses s’étaient déroulées selon le plan original, Guardians of the Galaxy Vol. 3 aurait été l’une des versions de la phase quatre du MCU, mais en raison de la rupture des liens entre Disney et James Gunn à l’été 2018, le développement du Threequel a été bloqué. The Mouse House a finalement réembauché Gunn, mais à ce moment-là, il s’était déjà inscrit à The Suicide Squad, ce qui en faisait sa nouvelle priorité. Pourtant, maintenant qu’il est de retour avec le Vol. 3 rênes de barre, Gunn est maintenant l’un des deux seuls réalisateurs de MCU à superviser une trilogie dans cette franchise du début à la fin, l’autre étant Peyton Reed sur la série de films Ant-Man.