La mise à jour d’Halloween de Pokémon Unite apporte des changements importants

C’est un sourire trop effrayant quand tu es sur le point d’être nerfé, Blastoise.Capture d’écran : TiMi Studio Group / Kotaku

Pokémon Unite est sur le point de recevoir une mise à jour substantielle le 20 octobre, qui lancera l’événement Halloween sur les appareils mobiles et Nintendo Switch. Bien que TiMi Studio Group n’ait pas encore abandonné les notes de mise à jour officielles, ce qui est attendu, ce sont des changements fous, y compris des nerfs pour Blastoise et des ajustements pour Rotom.

Éliminons d’abord les nouvelles décevantes : la mise à jour rendra Blastoise légèrement moins puissant. Plus précisément, Hydro Pump et Hydro Typhoon verront leurs dégâts réduits. Cependant, tout n’est pas mauvais, car le temps de recharge de Water Spout se raccourcit. Mais de tels nerfs ont également un impact sur d’autres Pokémon, les capacités de Lucario, Slowbro et Venusaur étant également touchées. Par exemple, la statistique d’attaque de base de Lucario sera réduite tandis que la récupération de Giga Drain HP de Venusaur sera diminuée.

Ensuite, il y a les deux monstres sauvages du Remoat Stadium, Drednaw et Rotom. Drednaw est nerfé, car la quantité d’expérience et de bouclier gagnés en les vainquant est réduite. De l’autre côté, Rotom verra d’énormes buffs : leur attaque, leurs PV et leur vitesse de déplacement seront augmentés lorsqu’ils se dirigeront vers un but, et le temps qu’une zone de but est détruite sera légèrement prolongé.

Et si vous vous posez des questions sur Zapdos, la mise à jour les touchera également, car l’énergie que vous gagnerez en battant le Pokémon légendaire sera diminuée.

Cependant, la mise à jour de demain n’est pas que pessimiste. Les principaux Pikachu ont quelque chose à espérer, avec leurs dégâts de Thunder et Volt Tackle qui augmentent. Ce qui me stupéfie, cependant, ce sont les ajustements de Garchomp. Ce qui est déjà un monstre d’une force agaçante devient encore plus fort. La vitesse d’attaque de base de Garchomp sera augmentée et sa capacité Dragon Rush infligera plus de dégâts. Ceux-ci semblent être des correctifs inutiles pour un Pokémon puissant, et personnellement, je ne suis pas trop ravi de me faire rekter par plus de Garchomps.

Ces changements surviennent peu de temps après que TiMi Studio Group a publié une enquête demandant des commentaires sur Pokémon Unite. Bien qu’il ne soit pas clair si l’un des ajustements de la mise à jour résulte des réponses des joueurs, il semble que d’autres changements soient probablement en cours, y compris potentiellement des initiatives d’esports et des modes de jeu supplémentaires.

En attendant, Pokémon Unite se prépare pour Halloween. Un événement effrayant à durée limitée surnommé le Festival d’Halloween remaniera totalement l’apparence du jeu, vous permettant non seulement d’habiller votre Pokémon préféré en costumes d’Halloween, mais aussi de transformer d’autres monstres en citrouilles. La mise à jour ajoute également la 26e créature jouable, l’écureuil Greedent de type Normal. Le festival d’Halloween se déroule du 20 octobre au 7 novembre.