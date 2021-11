La mise à jour d’iRobot Roomba utilise l’IA pour éviter de renverser votre sapin de Noël

iRobot a publié une mise à jour sur le thème des vacances pour ses derniers aspirateurs robots afin de les aider à gérer les exigences de nettoyage des arbres de Noël. Les robovacs j7 et j7 Plus peuvent également désormais identifier et éviter les chaussures et les chaussettes.

La fonctionnalité des arbres, des chaussures et des chaussettes de fête s’appuie sur le dernier logiciel de navigation et de contrôle d’iRobot, sorti pour la première fois en août de l’année dernière. Ce logiciel utilise la vision industrielle pour identifier les meubles et spécifier des « zones propres ». Par exemple, vous pourriez avoir une table à manger sous laquelle vous voulez qu’un Roomba nettoie spécifiquement après des repas de famille chaotiques. Il existe également des « zones à exclure » ​​qu’un Roomba pourrait suggérer d’éviter, comme la zone située sous un meuble TV rempli de câbles pour qu’il puisse s’y accrocher.

Les données cartographiques peuvent désormais être transférées de robot à robot

Ainsi, en ce qui concerne les arbres de Noël, les j7 et j7 Plus pourront suggérer une « zone propre » autour de l’arbre, où vous pourrez spécifiquement le diriger pour aspirer les aiguilles de pin, avec une « zone à éviter » au milieu pour l’empêcher de se cogner contre l’arbre et risquer de le renverser. Personnellement, je n’ai jamais eu de problème avec un Roomba qui renverse un arbre de Noël, mais il est utile de pouvoir le diriger spécifiquement pour passer l’aspirateur autour d’un arbre, plutôt que de le laisser aspirer constamment toute la pièce avec lui. Selon les notes de publication d’iRobot, la mise à jour des « recommandations d’arbres de vacances » a commencé à être déployée hier.

iRobot a initialement annoncé l’évitement des chaussettes et des chaussures aux côtés de la fonction de détection de crottes de chien du j7 Plus en septembre, mais à l’époque, il avait déclaré qu’il serait ajouté avec une mise à jour du micrologiciel plus tard cette année. C’est une fonctionnalité potentiellement pratique étant donné à quel point les lacets de chaussures peuvent être un problème pour les robovacs. En plus des chaussures, des chaussettes et des dégâts causés par les animaux de compagnie, les j7 et j7 Plus peuvent également détecter et éviter les cordons.

Parallèlement aux nouvelles fonctionnalités de détection et d’évitement, iRobot indique que ses robots dotés de fonctionnalités de cartographie intelligente peuvent désormais transférer leurs cartes d’un robot à un autre. Cela devrait être utile pour quiconque met à niveau son Roomba ou l’augmente avec un deuxième modèle, comme le Braava jet m6 axé sur le nettoyage. Plutôt que d’avoir à cartographier à nouveau votre maison, les robots de l’entreprise qui prennent en charge sa technologie de cartographie intelligente peuvent désormais transférer automatiquement leurs cartes vers un nouveau robot. Selon les notes de version d’iRobot, cette fonctionnalité a commencé à être déployée le 13 octobre.

iRobot propose un certain nombre de remises sur ses robots pendant la période des fêtes. Les j7, j7 Plus et i3 Plus sont actuellement réduits de 200 $, tandis que le robot laveur Braava jet m6 est réduit de 100 $.