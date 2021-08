La mise à jour d’Oculus Quest 2 vous permet de synchroniser les fichiers multimédias VR avec votre téléphone

La mise à jour d’août Oculus lancée aujourd’hui pour les utilisateurs d’Oculus Quest et d’Oculus Quest 2 ajoute des fonctionnalités à plusieurs applications qui nécessiteraient normalement de retirer le casque de réalité virtuelle.

La mise à jour v32 révise l’application Oculus Move introduite en novembre dernier avec plus de flexibilité et d’options de partage. Les objectifs quotidiens ont été remplacés par des objectifs hebdomadaires, afin que les utilisateurs puissent choisir les jours où ils souhaitent s’entraîner pendant la semaine. Atteindre l’objectif hebdomadaire sera mis en évidence sur le calendrier des déplacements repensé.

L’application de fitness révise également les objectifs caloriques et les minutes de mouvement pour être plus faciles pour les débutants, puis mettra à jour les objectifs en fonction des performances. Ces statistiques et réalisations d’objectifs hebdomadaires peuvent désormais être partagées depuis Oculus Move directement vers Facebook, Groupes, Messenger et votre chronologie. Découvrez quelques-uns des meilleurs accessoires d’entraînement Oculus Quest 2 si vous prenez la forme physique au sérieux en VR.

L’onglet Personnes dans Messenger affichera désormais les amis Facebook et Oculus dans une seule liste en VR pour faciliter la connexion ou la discussion avec des amis des deux plates-formes. Bien que la liste d’amis soit intégrée, les amis Oculus ne pourront toujours pas voir votre activité Facebook à moins d’être ajoutés séparément en tant qu’amis sur Facebook.

La mise à jour permet également d’effectuer certaines actions sans retirer le casque, telles que l’offre d’applications et la synchronisation de fichiers multimédias. Les utilisateurs peuvent désormais offrir des applications à leurs amis tout en parcourant la boutique Oculus avec le casque allumé. Les utilisateurs peuvent également synchroniser automatiquement les fichiers multimédias enregistrés directement avec l’application mobile Oculus en sélectionnant l’icône de nuage dans le coin supérieur droit de l’application Fichiers.

La mise à jour v32 est lancée aujourd’hui et sera progressivement déployée sur tous les casques Oculus Quest et Quest 2.