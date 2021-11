La mise à jour d’Oculus Quest ajoute les notifications de Space Sense et de téléphone Android

La dernière mise à jour pour les casques Oculus Quest et Oculus Quest 2 est déployée aujourd’hui et ajoute des fonctionnalités nouvelles et améliorées pour rester connecté en réalité virtuelle.

Le plus gros ajout de la mise à jour v34 est la nouvelle fonctionnalité Space Sense. Dataminée pour la première fois dans une mise à jour antérieure d’Oculus Quest, la fonctionnalité permet aux utilisateurs de voir quand des objets de la vie réelle ou d’autres personnes sont entrés dans leur espace de jeu VR sans retirer le casque. Tous les meubles, les personnes ou les gros animaux domestiques qui entrent dans les limites du Guardian de l’utilisateur seront mis en évidence dans le casque et « entourés d’une lueur rose ».

Bien que Space Sense ait été officiellement ajouté, la société a déclaré que la fonctionnalité était toujours en cours d’élaboration et devait être activée via l’onglet Fonctionnalités expérimentales dans le menu Paramètres du casque. La fonctionnalité devrait rendre l’entraînement en VR beaucoup plus sûr dans un environnement occupé, en particulier associé à certains des meilleurs accessoires d’entraînement Quest 2.

Une autre fonctionnalité ajoutée à la mise à jour est la possibilité de voir les notifications de l’écran de verrouillage du téléphone Android depuis le casque. Les utilisateurs d’iOS pouvaient voir les notifications en VR depuis mai dernier, ce qui tarde depuis longtemps.

Des commandes vocales remaniées font également leur apparition avec la mise à jour v34. Vous pouvez lire et mettre en pause les médias, ouvrir certaines applications, accéder à des onglets Paramètres spécifiques et répondre aux questions de base liées à l’Oculus Quest. Les utilisateurs peuvent trouver la liste complète des commandes vocales dans cet article de support Oculus, avec plus de 40 disponibles à ce jour.

Dans son article de blog Oculus, la société a annoncé qu’elle lancerait une dernière mise à jour, la v35, en 2021. Peut-être que la prochaine version permettra des fonctionnalités telles que les jeux de réalité mixte et le suivi des mains amélioré annoncé lors de Connect 2021.

Facebook, propriétaire de la marque Oculus, s’est rebaptisé Meta lors de sa conférence Connect la semaine dernière. Dans le cadre du changement de marque de l’entreprise, l’Oculus Quest deviendra la Meta Quest et l’application Oculus sera renommée l’application Meta Quest au début de 2022.

