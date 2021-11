La mise à jour Dogecoin est un pas dans la bonne direction, mais ce n’est pas suffisant

Dogecoin (CCC :DOGE-USD) est un altcoin difficile à analyser. Il a été créé comme une blague en 2013, le résultat de quelques heures de codage par les développeurs Billy Markus et Jackson Palmer. Cependant, la pièce, qui utilise la ressemblance d’un mème populaire mettant en vedette un chien de dessin animé Shiba Inu, est devenue une sorte de monnaie légitime.

En mai, plus de 1 300 entreprises en ligne acceptaient Dogecoin comme moyen de paiement. Deux mois auparavant, International Business Times avait évalué à 48 le nombre d’entreprises acceptant Dogecoin. C’est un taux de croissance incroyable.

Malgré cela, je dirais que le manque de cas d’utilisation réels de la pièce meme et sa dépendance à l’égard du battage médiatique des célébrités signifient que les investisseurs doivent procéder avec prudence. Même la mise à niveau prévue par l’entreprise est susceptible d’être un cas de trop peu, trop tard.

La prochaine mise à niveau de Dogecoin Core 1.14.5 devrait réduire les frais de transaction et améliorer les performances.

Selon la note GitHub, la mise à jour est une « nouvelle version mineure, comprenant des mises à jour de sécurité importantes et des modifications des politiques réseau » recommandées pour tous les utilisateurs, y compris les mineurs et les opérateurs qui exécutent Dogecoin Core sur leur système. La mise à jour réduira également les frais de transaction de 99%.

Les investisseurs ont célébré la nouvelle de la mise à jour en poussant la pièce meme à 30 cents le 8 novembre, avec une augmentation du volume des transactions. Cependant, il est depuis tombé à environ 22 cents.

Les développeurs ont déclaré que la mise à jour était presque terminée, mais il n’y a pas encore de date de sortie définitive. Bien que Dogecoin puisse connaître un autre pop une fois la mise à jour lancée, il est susceptible d’être de courte durée.

Dogecoin manque de catalyseurs du monde réel

Dogecoin s’est en partie distingué par le fait que de nombreux commerçants le connaissent, tandis que des milliers d’autres pièces numériques languissent dans une relative obscurité. Avec une capitalisation boursière de 28,8 milliards de dollars, il s’agit actuellement de la 11e crypto-monnaie la plus valorisée. Cependant, l’absence de véritables catalyseurs fondamentaux est problématique.

Au 15 novembre, il y avait plus de 132 milliards de Dogecoins en circulation. La crypto-monnaie n’a pas de limite d’approvisionnement et une grande récompense de bloc. Les investisseurs voient leur investissement dilué à chaque nouvelle récompense de bloc.

Pendant ce temps, Dogecoin n’a pas les cas d’utilisation réels de pièces comme Bitcoin (CCC :BTC-USD) et Ethereum (CCC :ETH-USD).

Plusieurs institutions financières de premier plan acceptent Bitcoin comme moyen de paiement, ce qui confère à la crypto-monnaie la légitimité la plus populaire au monde.

Pendant ce temps, Ethereum trace sa voie avec des contrats intelligents, qui révolutionneront notre façon de voir la finance. Il a commencé à passer à la preuve de participation (PoS) à partir d’un concept de preuve de travail (PoW). Et les mises à niveau continues coïncideront probablement avec de nouvelles augmentations de la crypto-monnaie.

Le résultat sur Dogecoin

Dogecoin a une chose en commun avec des monnaies numériques plus établies comme Bitcoin, et c’est le potentiel de rendements élevés. Cependant, dans le cas de Dogecoin, les rendements sont basés uniquement sur la spéculation et rien d’autre.

Si vous souhaitez investir dans la crypto pour des rendements à long terme, il est préférable de rechercher des pièces avec des cas d’utilisation solides. Ce sont ceux qui ont le potentiel d’être largement acceptés.

Si vous souhaitez toujours investir dans DOGE pour profiter de la popularité occasionnelle des célébrités, assurez-vous de n’investir qu’une infime partie de votre portefeuille.

A la date de publication, Faizan Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Faizan Farooque est un auteur collaborateur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Faizan a plusieurs années d’expérience dans l’analyse du marché boursier et était un ancien journaliste de données chez S&P Global Market Intelligence. Sa passion est d’aider l’investisseur moyen à prendre des décisions plus éclairées concernant son portefeuille.