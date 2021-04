La mise à jour du Chromebook apporte enfin la numérisation de documents, les sous-titres en direct et plus encore

Que souhaitez-vous savoir

Google publie une nouvelle mise à jour des Chromebooks qui ajoute quelques nouvelles fonctionnalités. Les Chromebooks bénéficieront bientôt d’un outil de diagnostic et de sous-titres en direct. Les utilisateurs pourront envoyer des documents numérisés directement vers leurs Chromebooks.

Google déploie aujourd’hui une nouvelle mise à jour pour les meilleurs Chromebooks afin d’ajouter plusieurs nouvelles fonctionnalités aux machines. L’un des ajouts les plus importants à la mise à jour est Live Caption, qui a déjà été déployé sur le navigateur Chrome pour d’autres systèmes d’exploitation de bureau. La fonctionnalité sera bientôt déployée sur “la plupart des appareils Chrome OS” et sera disponible via les paramètres d’accessibilité. Pour l’instant, si vous possédez des machines avec un autre système d’exploitation, nous pouvons vous montrer comment activer Live Caption dans Google Chrome pour ordinateur de bureau.

Les fonctionnalités plus immédiates à venir sur les Chromebooks incluent le lanceur mis à jour, qui dispose désormais d’un bouton Tout plus utile. Les utilisateurs peuvent saisir n’importe quel type de requêtes telles que la météo, les stocks ou les calculs, et les résultats apparaîtront immédiatement au lieu d’avoir à ouvrir le navigateur Chrome.

Un nouvel outil de diagnostic est également en cours de déploiement sur tous les Chromebooks et devrait être utile chaque fois que votre appareil ne fonctionne pas correctement. Avec la nouvelle application Diagnostics, les utilisateurs peuvent exécuter des tests sur leurs appareils pour vérifier l’état de la batterie, du processeur ou de la RAM. L’application fournira aux utilisateurs des liens d’assistance utiles et même enregistrera les résultats des tests, ce qui peut être utile lorsque vous traitez avec des représentants de l’assistance.

Ce dernier est un peu époustouflant, mais la mise à jour donnera enfin aux Chromebooks la possibilité de recevoir des documents numérisés directement à partir d’une imprimante. L’application de numérisation permettra aux utilisateurs de sélectionner leurs paramètres, et lorsque le document est reçu, les utilisateurs peuvent l’enregistrer dans un dossier dédié ou l’ouvrir et le modifier dans une visionneuse d’images. Cette fonctionnalité ne fonctionnera que via WiFi et USB pour le moment, donc Bluetooth est malheureusement hors de question.

Bon nombre de ces nouvelles fonctionnalités devraient commencer à être déployées aujourd’hui sur les Chromebooks. Cependant, la fonctionnalité Live Caption prendra quelques semaines pour arriver, et tous les Chromebook ne la prendront pas en charge, malheureusement.

