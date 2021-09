La mise à jour du contrat intelligent d’Alonzo démarre sur Cardano

La mise à jour tant attendue du contrat intelligent d’Alonzo a été déployée sur Cardano, inaugurant l’ère du protocole blockchain de preuve de participation (PoS).

Selon Input Output Hong Kong (IOHK), la société à l’origine de la blockchain Cardano, la feuille de route pour la conception actuelle du réseau était longue et difficile, à commencer par le redémarrage de Byron en mars 2020.

Byron Reboot a notamment introduit une base de code robuste et évolutive à construire sur le web. Ce redémarrage a été suivi du lancement de la mise à niveau Shelly qui a transformé Cardano en un réseau de blockchain décentralisé à partir de son modèle fédéré d’origine. Ces événements ont jeté les bases de la mise en place de contrats intelligents qui permettront désormais au réseau de rivaliser pour résoudre certains des principaux défis de l’industrie.

« La mise à jour d’Alonzo apportera à Cardano des capacités tant attendues grâce à l’intégration de scripts Plutus sur la blockchain. Ceux-ci permettront la mise en œuvre de contrats intelligents à Cardano, permettant pour la première fois un certain nombre de nouveaux cas d’utilisation pour les applications décentralisées (DApps) », a déclaré Tim Harrison, directeur du marketing et des communications chez IOHK.

L’écosystème blockchain est une plaque tournante florissante et évolutive pour les applications de finance décentralisée (DeFi) et la mise en œuvre de contrats intelligents. Ces applications sont intégrées à des solutions qui cherchent à fournir des produits financiers alternatifs tels que des prêts, des produits dérivés et des échanges décentralisés. Avec l’adoption croissante de ces produits, les réseaux blockchain existants sont soumis à une pression immense car les protocoles ne sont pas assez évolutifs pour gérer l’afflux d’utilisateurs.

L’émergence d’Alonzo Hardfork vise à fournir un soutien plus résilient à la croissance de la finance décentralisée et des écosystèmes de jetons non fongibles, respectivement. Avec la promesse d’un protocole plus supérieur, Cardano peut gagner sa place dans le monde DeFi en progression dominé par Ethereum, Binance Smart Chain, Solana et Polygon.

Le jeton natif Cardano ADA a reçu une augmentation de prix massive dans le cadre de la mise à jour Alonzo. De nouvelles augmentations devraient avoir lieu dans les prochains jours, car la demande pour la pièce augmentera dans un écosystème de marché en pleine croissance.

Source de l’image : Shutterstock