Le « London hard fork » tant attendu d’Ethereum (ETH / USD) a été activé et introduit de nouveaux changements majeurs dans la plus grande crypto-monnaie après Bitcoin (BTC / USD). Les experts et les analystes restent mitigés quant à ce que cela signifiera pour le prix de l’ETH à l’avenir.

Un “pas d’événement”

Le PDG de Delta Exchange, Pankaj Balani, a déclaré dans un communiqué obtenu par Invezz que les investisseurs ont principalement évalué EIP-1559, la plus notable des cinq propositions d’amélioration d’Ethereum, sur le cas haussier. En tant que tel, le prix de l’ETH évoluera probablement à l’unisson avec le prix du BTC à court terme.

Si Bitcoin se solidifie au-dessus du niveau de 40 000 $, alors Balani a déclaré qu’il s’attend à ce qu’Ether se rallie et teste le niveau de 3 000 $. Mais si Bitcoin ne trouve pas de support au niveau de 36 000 $, nous pouvons nous attendre à « vendre à tous les niveaux », même sur Ether.

À long terme, l’écosystème Ether continuera de croître et de devenir plus collant, a-t-il déclaré. En particulier, le pourcentage d’ETH mis en jeu continue d’augmenter, l’activité DeFi continue d’être encourageante et l’ETH gagne du terrain parmi les grands investisseurs. Il a conclu :

Compte tenu de cela, l’ETH pourrait surperformer le BTC à moyen et long terme, mais pour les prochains trimestres, l’ETH devrait continuer à montrer une forte corrélation avec le BTC.

Un grand jour’

De l’autre côté du débat se trouve le directeur financier de DeversiFi, Ross Middleton. Il a déclaré dans un communiqué envoyé à Invezz que la mise à jour du réseau EIP-1559 représente un “grand jour” pour l’écosystème de la crypto-monnaie Ethereum. Ce que le changement signifie, c’est que chaque transaction, achat ou prêt NFT sur le réseau entraînera la disparition de l’ETH.

Les investisseurs en actions apprécieraient l’analogie selon laquelle cela équivaut à Apple Inc (NASDAQ: AAPL) rachetant une partie d’une action chaque fois que quelqu’un achète quelque chose dans l’App Store d’Apple ou effectue un achat intégré.

