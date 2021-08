La mise à jour du logiciel Garmin apporte RPE, plus à Fenix ​​6, Marq et Enduro

TL;DR

La mise à jour logicielle de Garmin affecte les modèles Fenix ​​​​série 6, Enduro et Marq. Il comprend une nouvelle mesure d’entraînement subjective : le taux d’effort perçu (RPE) et la sensation. Il apporte également des améliorations à d’autres fonctionnalités de remise en forme.

La dernière mise à jour logicielle de Garmin permet une multitude de fonctionnalités de fitness pour les modèles Fenix ​​​​série 6, Enduro et Marq. Parmi ceux-ci, il y a un appel à l’auto-évaluation avec l’introduction du taux d’effort perçu (RPE) et de la sensation.

Taux d’effort perçu et sensation

Si vous avez déjà terminé une séance d’entraînement totalement gonflée et pensé « souvenez-vous de ce moment », votre montre Garmin veut en entendre parler. Les utilisateurs des séries Fenix ​​6, Enduro et Marq peuvent désormais évaluer l’intensité d’un entraînement et son ressenti, subjectivement parlant. Considérez cette fonctionnalité comme le partenaire de gym avec lequel vous compatissez généralement, mais sur votre poignet et sur le disque. Vos commentaires RPE seront téléchargés sur l’application de santé de Garmin, Garmin Connect, en plus de vos mesures physiques. Ces données aideront Garmin à déterminer l’intensité de vos futurs entraînements.

Minutes d’intensité améliorées

De même, la mise à jour logicielle de Garmin apporte des améliorations à sa fonction Intensity Minutes. Les utilisateurs gagnent un crédit de minutes d’intensité avec un exercice modéré (comme des marches rapides) ou une activité vigoureuse (comme la course ou le vélo en montée). Ils sont indiqués par une fréquence cardiaque élevée ou une fréquence accrue de pas par minute. Avec la nouvelle mise à jour, vous pouvez désormais recevoir des commentaires sur vos minutes d’intensité pendant l’activité avec un champ de données facultatif. Vous pouvez également découvrir comment et quand ils ont été gagnés directement sur votre montre ou via Garmin Connect.

Âge de forme physique amélioré

La mise à jour apporte également des améliorations à Fitness Age, l’estimation de Garmin de l’âge physique de votre corps. En plus de la précision de réglage, Garmin a ajouté des recommandations exploitables pour réduire votre âge de forme physique, y compris des activités suggérées.

Défis d’activité et badges

Pour inciter davantage les utilisateurs à suivre ces suggestions, les utilisateurs des séries Fenix ​​6, Enduro et Marq peuvent télécharger l’application Garmin Connect Challenges. Vous pouvez désormais garder un œil sur les défis d’activité et découvrir de nouveaux badges, en compétition avec vos relations. (Parce que qu’est-ce qui motive mieux qu’une petite compétition amicale ?)

Alors que certains fans de Garmin ont hâte d’avoir une Fenix ​​7, cette mise à jour est un autre exemple du support constant et du développement de ses appareils par Garmin. Année après année, la société ajoute et améliore ses fonctionnalités de remise en forme. Cela signifie que quel que soit l’appareil que vous possédez, vous avez fait un investissement solide.