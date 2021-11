La mise à jour du mode Arcade est désormais disponible dans Huntdown On Switch

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Traquer est un run and gun de style rétro plutôt amusant et grandiloquent, alors que vous affrontez des gangs criminels odieux et affrontez des patrons de plus en plus coriaces. Maintenant, comme si ce n’était pas assez compliqué, il y a une mise à jour gratuite du mode Arcade qui vient d’être mise en ligne sur la version Switch.

Cela a pris un peu de temps depuis son arrivée sur Steam, mais l’équipe de développement a partagé la bonne nouvelle récemment.

Utilisateurs de Nintendo Switch, nous sommes heureux d’annoncer que le mode Arcade de Huntdown est désormais à vous ! Profitez de la mise à jour et bonne chasse ! #NintendoSwitch #indiedev #arcadeaction pic.twitter.com/vvz7xMH66X— HUNTDOWN® (@HuntdownGame) 29 novembre 2021

Nous avons téléchargé la mise à jour et lui avons donné un petit tour – Le mode Arcade est recommandé après avoir terminé la campagne, car le défi consiste à éliminer des gangs entiers (plusieurs niveaux et boss) en une seule séance, accumulant le meilleur score que vous pouvez. C’est un mode amusant car il ajoute un nouveau système de multiplicateur de score (vous récupérez des crânes d’ennemis vaincus) et contient de petits cris humoristiques lorsque vous activez le style, comme « Double Kill », etc.

Vous trouverez ci-dessous la description officielle du mode.

C’est vous contre le monde alors que vous affrontez des joueurs de tous les coins du monde dans une bataille brutale pour vous frayer un chemin dans les classements. Innovez et inventez de nouvelles façons de pulvériser vos ennemis pour augmenter votre score, que vous utilisiez des combos, des bonus d’échange d’armes ou que vous jetiez simplement des criminels sur les toits. Dans cette course acharnée contre la montre, collectez autant de primes que possible pendant que vous regardez les chiffres défiler et efforcez-vous d’être le chasseur de primes suprême.

Faites-nous savoir dans les commentaires si vous envisagez de revisiter Huntdown pour vous attaquer au mode Arcade.