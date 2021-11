La mise à jour du Pixel 6 de la mi-novembre concerne les performances du capteur d’empreintes digitales

Google publie généralement de nouvelles mises à jour pour Pixels au début de chaque mois. La mise à jour de novembre est passée il y a quelques semaines, apportant des pincements et des replis mineurs. Cependant, la société a maintenant publié une mise à jour surprise de mi-mois pour le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro.

Pour 9to5Google, la mise à jour est numérotée SD1A.210817.037 pour les pixels globaux et SD1A.210817.037.A1 pour les variantes Verizon. Vous pouvez trouver des liens de téléchargement pour votre modèle spécifique ci-dessous.

Bien que Google n’ait pas encore publié de journal des modifications, Verizon affirme (h/t DroidLife) que le correctif « améliore les performances » du capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran. Le manque de fiabilité du capteur est un problème que plusieurs utilisateurs et examinateurs d’Android Authority ont mis en évidence. Notamment, certains propriétaires sur Reddit ont signalé que la mise à jour améliore effectivement la vitesse et la fiabilité du capteur. Cependant, d’autres remarquent peu de changement.

Les correctifs de mi-mois sont assez rares pour Google, mais il a probablement estimé que le capteur était une préoccupation urgente. La société a initialement affirmé que le capteur était plus lent et moins fiable en raison des «algorithmes de sécurité améliorés» utilisés. On ne sait pas si un autre bogue, qui peut provoquer la rupture du capteur si la batterie se vide, a également été résolu avec cette mise à jour.

Mise à jour de la mi-novembre 2021 pour la série Pixel 6

Néanmoins, cliquez sur les liens ci-dessous pour télécharger la mise à jour pour votre modèle Pixel 6. Si vous recherchez des mises à jour ou des fichiers antérieurs pour votre opérateur spécifique, visitez ici pour les images d’usine ou ici pour les images OTA.