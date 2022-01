La mise à jour du Pixel de janvier inclut le correctif d’appel 911, mais le Pixel 6 est laissé de côté pour le moment

La dernière mise à jour de Pixel est en cours de déploiement, apportant avec elle le correctif de sécurité de janvier et une multitude de corrections de bugs pour certains des meilleurs téléphones Android de Google comme le Pixel 5a. Il s’agit de la première mise à jour de l’année pour les smartphones Pixel, bien que les propriétaires de Pixel 6 devront attendre un peu plus longtemps avant de pouvoir mettre la main dessus.

Le correctif le plus notable résout le mystérieux bogue de Microsoft Teams qui empêchait les utilisateurs de passer des appels d’urgence. L’application a déjà été mise à jour pour résoudre ce problème, mais Google publie sa propre mise à jour à l’échelle du système, qui devrait, espérons-le, empêcher ce problème de réapparaître.

Microsoft Teams n’est pas explicitement mentionné, mais la page de support le répertorie comme « [f]ix pour un problème empêchant les appels d’urgence dans certaines conditions alors que certaines applications tierces sont installées. préparer une autre mise à jour pour le téléphone, bien qu’il ne soit pas clair s’il s’agit d’une mise à jour car le téléphone n’est pas répertorié parmi les versions logicielles disponibles.

La mise à jour résout également les problèmes d’image dans l’image sur certaines applications, un problème avec la nuance de notification, un bogue lié au Pixel Stand, etc.

La mise à jour est déployée sur les smartphones Pixel à partir d’aujourd’hui. Cependant, les Pixel 6 et 6 Pro sont laissés de côté pendant que Google suspend leurs mises à jour pour résoudre les problèmes survenus avec la mise à jour de décembre. La page d’assistance assure que ces appareils « recevront la mise à jour plus tard ce mois-ci », donc les propriétaires de Pixel 6 devront attendre un peu plus longtemps, comme ce fut le cas avec le déploiement de la mise à jour de décembre.

