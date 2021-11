La mise à jour du procès contre la pornographie juvénile de Nirvana ‘Nevermind’ vise Kurt Cobain

Plus tôt ce mois-ci, des documents juridiques ont révélé que Spencer Elden – la personne qui est apparue sur la couverture de Nevermind (1991) en tant que bébé – avait l’intention de déposer une plainte modifiée pour pédopornographie contre Nirvana « au plus tard » le lundi 22 novembre. Maintenant, le demandeur a officiellement soumis le costume mis à jour.

Spencer Elden a intenté le procès initial en août, alléguant que Nirvana, Universal Music Group, Geffen Records, Courtney Love, le célèbre photographe de l’image et d’autres avaient « sciemment produit, possédé et annoncé de la pornographie juvénile commerciale » avec la couverture de Nevermind, qui s’est vendu à plus de 30 millions d’exemplaires dans le monde.

Gardant à l’esprit ce dernier chiffre – ainsi que le fait que les éditions du 30e anniversaire de Nevermind récemment publiées comportent la couverture originale – Elden a demandé « la restitution et la restitution de tous les bénéfices et enrichissements injustifiés obtenus à la suite de » prétendument « les accusés Nirvana ». conduite illégale. »

Comme mentionné au début, Spencer Elden a doublé le procès choquant – qui avait auparavant pris une tournure intéressante avec l’arrivée d’un prétendu intervenant défendeur – en déposant une plainte modifiée.

Comme l’action initiale, cette version substantiellement similaire du procès accuse Nirvana et les autres accusés de profiter de l’image au centre de la polémique, appelant une fois de plus au « remboursement de tous les bénéfices » découlant du « comportement illégal ».

Cependant, la plainte mise à jour semble mettre beaucoup plus l’accent sur le rôle que Kurt Cobain aurait joué dans la sélection de la photo d’Elden pour la couverture de Nevermind, suggérant apparemment que le processus décisionnel associé était motivé par des idées et des comportements dépravés. (Cobain’s Journals a été publié en 2002, et Frances Bean Cobain, la fille du natif d’Aberdeen, Washington, a déclaré en 2018 qu’elle était « regrettée » que les documents personnels aient été publiés.)

« Des journaux non datés écrits par Cobain dessinent la couverture de l’album d’une manière sexuelle, avec du sperme partout », déclare d’emblée le plus récent des documents juridiques. « Dans plusieurs cas, les journaux décrivent la vision tordue de Cobain pour le Never mind [sic] couverture de l’album, ainsi que ses luttes émotionnelles:

« J’aime faire des incisions dans le ventre des nourrissons, puis faire l’incision jusqu’à ce que l’enfant meure », déclarent les journaux de Cobain. « Je ne me suis pas masturbé depuis des mois parce que j’ai perdu mon imagination. Je ferme les yeux et je vois mon père, des petites filles, des bergers allemands [sic] & des commentateurs de journaux télévisés, mais pas de chatons sexuels voluptueux, aux lèvres boudeuses et aux femmes nues, grimaçant d’extase devant les positions illusoires que j’ai évoquées dans mon esprit.

« Non, quand je ferme les yeux, je vois des bébés lézards et nageoires, ceux qui sont nés déformés parce que leurs mères ont pris de mauvaises pilules contraceptives. J’ai vraiment peur de me toucher », lit-on dans une entrée présumée du journal de Kurt Cobain.

À partir de là, le dernier dossier dans la bataille juridique Spencer Elden-Nirvana (comme la plainte d’août) maintient que « Cobain a joué un rôle déterminant dans la sélection de l’image de Spencer pour la couverture de l’album » – bien qu’il allègue que Cobain avait rendu ladite couverture « provocatrice » et élaborée sur les prétendues discussions en coulisses qui ont eu lieu au sujet de « l’appel de l’image Nevermind aux pédophiles ».

Dans le cadre des « refoulements » apparus lors de ces prétendues discussions, l’idée de censurer la pochette de l’album avec un autocollant a émergé, indique le texte mis à jour, mais le plan n’a jamais été mis en œuvre, il va sans dire. Une ligne indiquant que « Spencer n’a jamais reçu de compensation » pour apparaître sur la couverture de l’album est également omise de la plainte modifiée.

Au moment de la publication, les défendeurs ne semblaient pas avoir commenté publiquement cette évolution de l’action d’Elden. Et comme les éditions du 30e anniversaire de Nevermind sont sorties sans changement de couverture, encore une fois, il ne semble pas que les accusés soient particulièrement préoccupés par la plainte.