La mise à jour du système d’exploitation Fossil Gen 5 Wear est de nouveau déployée après une pause antérieure

Google en a surpris beaucoup lorsqu’il a déployé une mise à jour pour Wear OS, visant à améliorer les performances de sa plate-forme de smartwatch. La mise à jour, baptisée H-MR2, a apporté des améliorations sous le capot pour rendre Wear OS plus rapide et plus efficace sur la batterie. Le Suunto 7 a reçu la mise à jour en premier, suivi de la smartwatch Fossil Gen 5, mais apparemment, Fossil rencontre des problèmes et a interrompu le déploiement.

Selon un représentant de Fossil sur Reddit, la société travaille sur certains problèmes avec la mise à jour, c’est pourquoi certains utilisateurs n’ont pas encore reçu la mise à jour:

Nous tenons en effet les mises à jour du système pour la génération 5 alors que nous essayons de régler certains problèmes. Nous nous rapprochons de la date de sortie maintenant (bien que je ne puisse pas confirmer ici), et je vous ferai certainement savoir quand il commencera à se déployer. Merci pour votre aimable patience jusqu’à présent! Au plaisir de vous rapporter bientôt les avantages de la génération 5.

La cause de la suspension est inconnue, mais les utilisateurs qui ont déjà reçu la mise à jour ne semblent pas avoir de problèmes avec leurs smartwatches. Cela ne semble pas non plus affecter la propre mise à jour logicielle de Fossil, qui a été déployée l’année dernière sur la génération 5, ainsi que sur la génération 5E, qui est sans doute la meilleure montre Wear OS de la société. Cette mise à jour a également apporté de nouvelles fonctionnalités ainsi que des améliorations de la durée de vie de la batterie.

Espérons que les problèmes seront résolus le plus tôt possible afin que davantage de personnes puissent profiter des dernières améliorations de Wear OS, en particulier les propriétaires du Fossil Gen 5 LTE, qui n’a reçu aucune des mises à jour.

Fossil a redémarré la mise à jour Gen 5 une fois de plus. Les utilisateurs de reddit ont signalé une mise à jour qui a été déployée cette semaine, touchant même les appareils qui avaient reçu la version buggy précédente. S’il ne s’affiche pas encore sur votre appareil, nous pouvons vous expliquer comment rechercher des mises à jour sur Wear OS.

