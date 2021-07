La mise à jour du tuner de GTA Online est destinée aux fans de Fast & Furious

Capture d’écran : Jeux Rockstar

Aujourd’hui, Rockstar a publié la dernière grande mise à jour pour Grand Theft Auto Online. Los Santos Tuners parle de belles voitures, de courses rapides, de crimes dangereux, tout en traînant avec des réducteurs automobiles partageant les mêmes idées. Et contrairement aux mises à jour précédentes de GTA Online, Tuners ajoute non seulement des choses que la communauté voulait depuis longtemps, mais il donne aussi enfin aux joueurs un moyen officiel de faire des rencontres automobiles. Le résultat final est une mise à jour qui est (surtout) un bon moment pour les joueurs en solo ou les grands groupes.

Quand je dis que Los Santos Tuners ajoute une tonne au jeu, je veux vraiment dire une tonne. C’est l’une des plus grandes mises à jour gratuites de l’histoire de GTA Online. Mais la star de l’extension est le Car Meet, une nouvelle zone trouvée dans le sud de Los Santos dans un entrepôt vide. À l’intérieur, vous trouverez d’autres voitures truquées appartenant à la fois à des PNJ et à d’autres joueurs. En vous promenant dans l’espace, vous pouvez inspecter les voitures de près et prendre des photos pour commémorer l’événement. Les joueurs peuvent également sauter dans leur voiture et faire tourner le moteur, ouvrir le capot, jouer de la musique et même régler et modifier leurs roues directement dans la réunion de voiture. C’est une expérience formidable, et parce que personne n’est autorisé à tirer ou à écraser les gens, c’est aussi un lieu de rencontre agréable et relaxant.

Les joueurs organisent des rencontres de voitures dans GTA Online depuis des années, bien avant cette mise à jour. Mais cela impliquait toujours de faire confiance aux autres joueurs pour jouer sereinement, ce qui nécessitait parfois de trouver des lobbies privés ou des zones calmes de la carte. Si vous ne faisiez pas attention, un connard pourrait passer et vous faire exploser avec un super laser. Maintenant, Rockstar a officiellement donné à ces joueurs un moyen de se rencontrer, de montrer leurs manèges, et même de les mettre à niveau et de les faire courir dans la rue ou sur la piste d’essai incluse.

Certaines fonctionnalités, comme la piste d’essai et le nouveau magasin de vêtements, sont bloquées derrière des frais d’adhésion uniques de 50 000 $. Mais cela débloque également la possibilité de tester de nouvelles voitures avant de les acheter, et un compteur de réputation LS Tuners qui grandit à mesure que vous passez plus de temps à interagir avec d’autres tuners. Plus votre compteur est haut, plus vous débloquerez de nouvelles choses comme des mods de voiture. Et le meilleur de tous, vous n’avez pas besoin d’être membre de la rencontre automobile pour la visiter et passer du temps.

Mais comme la franchise de films Fast and Furious, cette nouvelle mise à jour ne concerne pas seulement les voitures cool et les courses de rue. (Bien qu’il existe un tas de nouveaux modes de courses de rue, dont un qui inclut des flics et ressemble beaucoup à un film F&F.) Peu de temps après avoir pris la voiture, vous rencontrerez deux personnes qui vous offriront une chance de gagner de l’argent en faisant des crimes .

Ces « contrats de tuner » comportent des vols de banque et d’autres scénarios de type cambriolage, bien que le paiement ne soit que d’environ 170 000 $ et puisse être retiré en solo ou avec un ami. Du côté positif, ces missions sont également beaucoup plus faciles à accomplir qu’un gros casse GTA traditionnel. L’un d’eux m’a fait faire le tour de la ville, cambriolant plusieurs petites banques à l’aide d’une voiture tuner gonflée. Simple, mais amusant et excitant.

Mais pour avoir accès à ces nouveaux contrats et à d’autres opportunités commerciales liées au tuner, vous devrez posséder un atelier automobile. Oui, cette mise à jour vous fera acheter encore une autre foutue propriété. À ce stade, je perds la trace de toutes les entreprises et lieux que je possède dans GTA Online. En ajouter un de plus à la liste est ennuyeux, mais au moins le magasin de voitures est plus utile que les ajouts précédents, comme le sous-marin.

Une chose que j’aime dans cette mise à jour est que vous pouvez vous concentrer sur les rencontres de voitures ou sur les folies criminelles sans avoir à vous engager avec les autres parties de la mise à jour. Bien que les deux parties du jeu puissent se croiser et s’alimenter l’une l’autre, cette division offre aux joueurs plus d’options au-delà de la boucle habituelle de “Achetez un magasin, résolvez des missions, répétez”. J’apprécie également que les nouvelles courses de rue nécessitent quatre joueurs avant de commencer, vous n’êtes donc pas coincé avec des lobbies de course vides.

Pour les mélomanes, la mise à jour ajoute une liste d’objets de collection autour de la carte qui peut étendre votre liste de lecture. Mais pour la première fois dans l’histoire de GTA, vous pouvez désormais personnaliser vos options musicales. Vous pouvez sélectionner les stations que vous aimez, ce qui vous permet d’entendre plus facilement la musique que vous aimez et non ce que vous détestez.

Rockstar promet plus de contrats de syntoniseur à l’avenir, plus de syntoniseurs à acheter et à modifier, plus de courses et même des karts à pédales armés. Je suis excité pour tout cela, ce qui est un bon changement de rythme par rapport au sentiment d’épuisement du jeu. La voiture existante rencontre les fans et la communauté, quant à elle, n’a plus à compter sur des solutions de contournement. C’est un grand pas pour faire de GTA Online davantage comme le veulent les fans du jeu et moins comme un champ de bataille joyeux rempli de motos à réaction et de sous-marins nucléaires.

