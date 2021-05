La mise à jour Echo Show 8 d’Amazon peut suivre vos mouvements pendant les appels vidéo

Amazon a présenté un nouvel Echo Show 8 avec une caméra qui suit vos mouvements pendant les appels vidéo.Il existe également un Echo Show 5 mis à jour avec une caméra améliorée.Les haut-parleurs sont livrés en juin à 84,99 $ pour le Show 5 et 129,99 $ pour le Show 8.

Vous n’avez pas besoin d’acheter le coûteux Echo Show 10 d’Amazon pour obtenir un écran intelligent Alexa qui gère les appels vidéo avec grâce. Le détaillant Internet a introduit de nouvelles versions de l’Echo Show 8 (illustré ci-dessus) et de l’Echo Show 5 (ci-dessous) qui promettent des mises à niveau majeures pour vos conversations à distance.

La mise à jour de 129,99 $ Echo Show 8 dispose d’une caméra 13MP qui effectue un panoramique et un zoom pour vous garder cadré, tout comme les appareils Portal de Facebook ou la fonction Center Stage de l’iPad Pro. Vous et votre famille pouvez vous promener dans la pièce en sachant que vous serez toujours inclus dans la photo. Amazon promet également que vous obtiendrez «bientôt» des réactions audiovisuelles (comme des cœurs ou des confettis) ainsi que des effets de réalité augmentée.

Le nouvel Echo Show 8 vante les haut-parleurs stéréo attendus et un écran couleur adaptatif «HD». Les changements les plus importants au-delà de la caméra peuvent plutôt provenir du logiciel. L’écran connecté dispose désormais d’un écran d’accueil partagé et de suggestions de musique en fonction de ce que vous lisez actuellement dans Amazon Music ou Spotify.

L’Echo Show 5 remanié à 84,99 $ n’a pas la caméra de suivi automatique de son homologue 8 plus grand. Vous trouverez cependant une caméra améliorée avec le double des pixels ainsi qu’une nouvelle couleur Deep Sea Blue. Payez 94,99 $ pour l’Echo Show 5 Kids et vous obtiendrez un look Chameleon plus coloré, un abonnement d’un an au contenu Amazon Kids Plus et une garantie de deux ans qui couvre les accidents.

L’Echo Show 8, Echo Show 5 et Echo Show 5 Kids sont tous disponibles en précommande dès maintenant avec une date de sortie en juin.

Que vous choisissiez ou non l’Echo Show 8 par rapport à un écran intelligent rival comme le dernier Nest Hub de Google est un appel difficile. L’appareil d’Amazon pourrait être le meilleur choix si vous tenez régulièrement des chats vidéo, mais le Nest Hub offre un suivi du sommeil pratique (si basique) et un son robuste. Comme c’est souvent le cas, cela peut dépendre de votre choix d’écosystème. Alexa propose le plus grand choix d’appareils tiers pour la maison intelligente, mais Google Assistant peut être meilleur si vous êtes profondément attaché à Android et aux autres plates-formes Google.