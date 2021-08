La mise à jour Genshin Impact 2.1 apporte de nouveaux personnages et de la pêche au jeu

Genshin Impact La v2.1 sort le 1er septembre et contient beaucoup de contenu et de choses amusantes pour vous occuper.

La dernière mise à jour présente plus de paysages et le dernier chapitre du scénario principal d’Inazuma. Il contient également trois autres personnages Inazuma jouables, la tradition de Liyue, le festival Moonchase, la pêche et le personnage croisé gratuit Aloy pour les utilisateurs de PlayStation.

Suite à l’extension publiée dans la v2.0, le scénario principal tournant autour du Voyageur, de l’Electro Archon, de diverses factions et du peuple d’Inazuma se terminera dans le dernier chapitre de Inazuma’s Archon Quest avec la v2.1.

Au fur et à mesure que l’histoire se déroule, les joueurs pourront visiter l’île Watatsumi et l’île Seirai. D’autres boss ennemis, notamment Hydro Hypostasis, Thunder Manifestation et le nouveau Tronce Domain Boss Signora, vous attendent également.

La mise à jour ajoute également à la liste des personnages importants d’Inazuma, Raiden Shogun, Sangonomiya Kokomi et Kujou Sara. Des quêtes d’histoire pour le Raiden Shogun et Kokomi seront également disponibles.

Raiden Shogun rejoindra en tant qu’utilisateur d’armes d’hast électro cinq étoiles qui peut infliger de gros dégâts et fournir des buffs à l’équipe. Sangonomiya Kokomi, la Divine Prêtresse de l’île de Watatsumi et chef des forces de résistance, rejoindra un autre personnage cinq étoiles. Elle utilise le pouvoir de l’Hydro et d’un catalyseur, et soigne ses coéquipiers. Enfin, il y a Kujou Sara, général de la Commission Tenryou et fidèle au Shogun, qui distribue de solides attaques à distance Electro avec son arc et qui fournit des buffs à ses coéquipiers.

Plus de plaisir est à venir avec la mise à jour via le Moonchase Festival. Ici, les habitants de Liyue se rassemblent, trinquent et dégustent des spécialités locales chaque automne. Pendant le festival, les joueurs retrouveront Keqing et Xiangling, cuisineront et goûteront des plats et des recettes locaux, et exploreront les origines de cet ancien festival.

Comme un trésor ? Ensuite, vous apprécierez de vous lancer dans une chasse au trésor à travers Liyue, Mondstadt et Dragonspine dans le cadre de l’événement Moonlight Seeker. En participant, vous pouvez gagner des récompenses qui peuvent être échangées contre des ressources, y compris le nouveau quatre étoiles claymore Luxurious Sea-Lord à raffinement maximal. De plus, vous pouvez également réclamer des récompenses dans le jeu et jusqu’à 10 destins entrelacés dans le nouvel événement de connexion quotidien.

La pêche sera également introduite et vous permettra de pêcher des poissons à travers le continent de Teyvat. Votre prise peut être utilisée pour produire de la chair de poisson, ou échangée contre des récompenses et de nouvelles cannes à pêche de l’Association de pêche. Avec le Pool of Sapphire Grace, un nouvel ameublement ajouté au système Serenitea Pot, vous pourrez élever des poissons d’ornement dans votre royaume personnel.

Enfin, pour les utilisateurs de PlayStation, Aloy d’Horizon Zero Dawn rejoindra le jeu dans le cadre de son premier crossover, Savior From Another World. Aloy rejoindra en tant que personnage cinq étoiles gratuit, et si vous avez atteint le rang d’aventure 20 ou supérieur, vous pouvez la recevoir pendant la v2.1 sur PlayStation ou pendant la v2.2 sur toutes les plateformes.

Genshin Impact est un RPG d’action en monde ouvert gratuit qui amène les joueurs dans le monde de Teyvat. Ici, vous incarnez le mystérieux voyageur, qui part en voyage pour découvrir le sort de son frère perdu et dévoiler les mystérieux secrets de Teyvat en cours de route.